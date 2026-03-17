U Sarajevu otvorena centralna laboratorija Atrijum na Dobrinji.

Poliklinika Atrijum nastavila je razvoj svoje zdravstvene mreže otvaranjem nove centralne laboratorije na Dobrinji, čime su dodatno prošireni kapaciteti laboratorijske dijagnostike u Sarajevu i unaprijeđena dostupnost medicinskih analiza za pacijente. Nova laboratorija Atrijum Dobrinja nalazi se na adresi Braće Mulić 65 i predstavlja centralno mjesto za obradu velikog broja laboratorijskih uzoraka. Savremeno opremljen laboratorijski prostor organizovan je prema modernim standardima laboratorijske medicine, s ciljem da se osigura brza obrada uzoraka, visoka preciznost nalaza i pouzdani rezultati za pacijente i ljekare. Otvaranjem ove laboratorije dodatno je ojačana laboratorijska mreža Atrijum, koja sada obuhvata četiri laboratorije u Sarajevu i omogućava pacijentima jednostavan i brz pristup laboratorijskim analizama.

Razvoj laboratorija Atrijum i povjerenje više od 70.000 pacijenata Laboratorije Atrijum u proteklim godinama postale su prepoznatljivo mjesto laboratorijske dijagnostike u Sarajevu. Kontinuirano ulaganje u medicinsku opremu, stručni kadar i organizaciju rada omogućilo je da laboratorijska dijagnostika prati savremene medicinske standarde i potrebe pacijenata. Povjerenje laboratorijama Atrijum do danas je ukazalo više od 70.000 pacijenata, što potvrđuje značaj kvalitetne i dostupne dijagnostike u savremenom zdravstvenom sistemu. Otvaranjem centralne laboratorije na Dobrinji dodatno se unapređuje efikasnost laboratorijskog rada jer se veliki broj analiza sada obrađuje u centralizovanom laboratorijskom prostoru uz korištenje savremene tehnologije i automatizovanih procesa.

Poliklinika Atrijum – multidisciplinarni zdravstveni centar Poliklinika Atrijum danas predstavlja jednu od razvijenijih privatnih zdravstvenih ustanova u Sarajevu koja okuplja tim iskusnih medicinskih stručnjaka iz različitih oblasti medicine. Atrijum je kroz razvoj svojih medicinskih službi nastojao objediniti dijagnostiku i specijalističke preglede na jednom mjestu, omogućavajući pacijentima da veći dio zdravstvenih pregleda obave unutar jedne ustanove. Prva privatna poliklinika sa porodičnom medicinom za osiguranike ZZOKS-a Jedna od važnih karakteristika poliklinike Atrijum jeste činjenica da je riječ o prvoj privatnoj poliklinici u Bosni i Hercegovini koja je uvela usluge porodične medicine za osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZOKS). To znači da osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo mogu koristiti usluge porodične medicine u poliklinici Atrijum na teret ZZO KS-a, na isti način kao što su to ranije činili u javnim zdravstvenim ustanovama. Na ovaj način Atrijum je dodatno doprinio dostupnosti zdravstvene zaštite i omogućio pacijentima veći izbor kada je riječ o izboru porodičnog ljekara. Promotivna ponuda povodom otvaranja nove laboratorije Atrijum Povodom otvaranja nove laboratorije pripremljen je i promotivni laboratorijski paket koji je dostupan isključivo na lokaciji Dobrinja, a promotivna cijena važi do 31. marta 2026. godine. Slušamo. Brinemo. Liječimo.