Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVA LABORATORIJA ATRIJUM

U Sarajevu otvorena centralna laboratorija Atrijum na Dobrinji

Otvorena savremena centralna laboratorija na Dobrinji koja donosi bržu i precizniju dijagnostiku za pacijente

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Marketing

17.3.2026

Poliklinika Atrijum nastavila je razvoj svoje zdravstvene mreže otvaranjem nove centralne laboratorije na Dobrinji, čime su dodatno prošireni kapaciteti laboratorijske dijagnostike u Sarajevu i unaprijeđena dostupnost medicinskih analiza za pacijente.

Nova laboratorija Atrijum Dobrinja nalazi se na adresi Braće Mulić 65 i predstavlja centralno mjesto za obradu velikog broja laboratorijskih uzoraka. Savremeno opremljen laboratorijski prostor organizovan je prema modernim standardima laboratorijske medicine, s ciljem da se osigura brza obrada uzoraka, visoka preciznost nalaza i pouzdani rezultati za pacijente i ljekare.

Otvaranjem ove laboratorije dodatno je ojačana laboratorijska mreža Atrijum, koja sada obuhvata četiri laboratorije u Sarajevu i omogućava pacijentima jednostavan i brz pristup laboratorijskim analizama.

Razvoj laboratorija Atrijum i povjerenje više od 70.000 pacijenata

Laboratorije Atrijum u proteklim godinama postale su prepoznatljivo mjesto laboratorijske dijagnostike u Sarajevu. Kontinuirano ulaganje u medicinsku opremu, stručni kadar i organizaciju rada omogućilo je da laboratorijska dijagnostika prati savremene medicinske standarde i potrebe pacijenata.

Povjerenje laboratorijama Atrijum do danas je ukazalo više od 70.000 pacijenata, što potvrđuje značaj kvalitetne i dostupne dijagnostike u savremenom zdravstvenom sistemu.

Otvaranjem centralne laboratorije na Dobrinji dodatno se unapređuje efikasnost laboratorijskog rada jer se veliki broj analiza sada obrađuje u centralizovanom laboratorijskom prostoru uz korištenje savremene tehnologije i automatizovanih procesa.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz

Poliklinika Atrijum – multidisciplinarni zdravstveni centar

Poliklinika Atrijum danas predstavlja jednu od razvijenijih privatnih zdravstvenih ustanova u Sarajevu koja okuplja tim iskusnih medicinskih stručnjaka iz različitih oblasti medicine.

Atrijum je kroz razvoj svojih medicinskih službi nastojao objediniti dijagnostiku i specijalističke preglede na jednom mjestu, omogućavajući pacijentima da veći dio zdravstvenih pregleda obave unutar jedne ustanove.

Prva privatna poliklinika sa porodičnom medicinom za osiguranike ZZOKS-a

Jedna od važnih karakteristika poliklinike Atrijum jeste činjenica da je riječ o prvoj privatnoj poliklinici u Bosni i Hercegovini koja je uvela usluge porodične medicine za osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZOKS).

To znači da osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo mogu koristiti usluge porodične medicine u poliklinici Atrijum na teret ZZO KS-a, na isti način kao što su to ranije činili u javnim zdravstvenim ustanovama.

Na ovaj način Atrijum je dodatno doprinio dostupnosti zdravstvene zaštite i omogućio pacijentima veći izbor kada je riječ o izboru porodičnog ljekara.

Promotivna ponuda povodom otvaranja nove laboratorije Atrijum

Povodom otvaranja nove laboratorije pripremljen je i promotivni laboratorijski paket koji je dostupan isključivo na lokaciji Dobrinja, a promotivna cijena važi do 31. marta 2026. godine.

Slušamo. Brinemo. Liječimo.

U Sarajevu otvorena centralna laboratorija Atrijum na Dobrinji.

Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.