Podrška Raiffeisen banke udruženju "Plava vrpca" iz Mostara.

U duhu Ramazanskog bajrama, vremena zajedništva, plemenitosti i solidarnosti, Raiffeisen banka je s ponosom uručila donaciju u iznosu od 5.000 KM udruženju „Plava vrpca“ iz Mostara. Ova donacija je izraz želje Banke da radost praznika podijeli sa zajednicom u kojoj posluje te da pomogne njenim najosjetljivijim kategorijama.

„Ponosni smo što imamo priliku podržati Udruženje „Plava vrpca“ i njihov kontinuirani rad na pružanju podrške djeci i porodicama u našoj zajednici. Smatramo da je ulaganje u ovakve inicijative od izuzetnog značaja za jačanje društvenih vrijednosti i izgradnju inkluzivnijeg okruženja. Posebno u vrijeme praznika, kada se ističe važnost međusobne podrške, želimo pokazati našu posvećenost društvenoj odgovornosti i pomoći onima kojima je to najpotrebnije“, izjavili su ovim povodom iz Raiffeisen banke.

„Ujedno, dugujemo zahvalnost našim klijentima na kontinuiranoj lojalnosti i povjerenju koje nam ukazuju svakodnevnim poslovanjem s nama. Njihova podrška predstavlja temelj uspjeha, te bez nje realizacija ovakvih aktivnosti ne bi bila moguća“, dodali su iz Raiffeisen banke.

Raiffeisen banka je još 2012. godine uspostavila praksu prema kojoj umjesto kupovine i slanja prazničnih čestitki uručuje donacije organizacijama čije su aktivnosti usmjerene na rad sa najugroženijim kategorijama stanovništva. Na ovaj način Raiffeisen banka, kao odgovoran bankar, nastoji kreirati bolje okruženje, te ukazati na značaj potreba onih kojima je pomoć najdragocjenija.