Zašto nova Galaxy A serija pomjera granice srednje klase

Srednja klasa pametnih telefona godinama je igrala po istim pravilima: dovoljno dobra za većinu stvari, ali nikad baš bez kompromisa. Kamera je solidna, ali ne i pouzdana u svim uslovima. Performanse su stabilne, ali uz povremena usporavanja. Dizajn je moderan, ali rijetko ostavlja utisak. Sa novim modelima poput Samsung Galaxy A57 5G i Samsung Galaxy A37 5G, taj osjećaj „dovoljno dobrog“ počinje da nestaje. Ne zato što su specifikacije dramatično veće na papiru, već zato što je iskustvo korištenja jednostavno bolje. Kada telefon počne da razmišlja umjesto vas Zamislite situaciju - sastanak se odužio, bilješke niste stigli zapisati, a detalji su važni. Umjesto vraćanja snimka i ručnog preslušavanja, telefon automatski pretvara govor u tekst, pa čak i prevodi ako je potrebno. To je svakodnevica koju donosi Samsungov Awesome Intelligence - niz pametnih AI funkcija koje olakšavaju svakodnevne zadatke, od pretvaranja govora u tekst do brzog izdvajanja sadržaja direktno sa ekrana. Isto važi i za situacije kada skrolate kroz sadržaj i želite brzo izdvojiti dio teksta ili slike - bez screenshotova, bez dodatnih aplikacija, bez prekida toka.

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Fotografije koje uspijevaju iz prvog pokušaja Većina ljudi danas ne traži „profesionalnu kameru u telefonu“, nego pouzdan rezultat, svaki put. Sa glavnim senzorom od 50 MP i unaprijeđenom obradom slike, i A57 i A37 upravo to rade: fotografije koje ne zahtijevaju dodatno razmišljanje. Večer, gradska svjetla, društvo u pokretu, scena u kojoj bi ranije morali ponoviti fotografiju sada jednostavno uspije iz prvog pokušaja. A kada se u kadar „ušunja“ nešto što ne želite, alat za uklanjanje objekata rješava stvar bez tragova. Kod modela A57, dodatne opcije poput odabira najboljeg izraza lica na grupnim fotografijama ili automatskog skraćivanja videa posebno dolaze do izražaja u svakodnevnim situacijama, kada želite brzo podijeliti trenutak, bez zadržavanja. Dan koji ne mora stati zbog telefona Jutro počinje alarmom, nastavlja se porukama, pozivima, mapama, mailovima, kamerom, društvenim mrežama. Telefon je stalno u ruci i zato se svako usporavanje primijeti. U tom ritmu, Samsung Galaxy A57 5G ostaje stabilan. Multitasking, video, editing, sve teče glatko u svakodnevnom korištenju, čak i kada se koristi više aplikacija istovremeno. Baterija od 5000 mAh znači da ne razmišljate o punjaču prije kraja dana, a brzo punjenje daje dovoljno energije dok se spremate za izlazak. Ekran i dizajn koji se ne primjećuju jer rade kako treba Postoji trenutak kada shvatite da ne razmišljate o telefonu dok ga koristite. Sve je jasno, glatko i prirodno. Veliki Super AMOLED ekran sa 120 Hz osvježavanjem i dobrim osvjetljenjem omogućava da sadržaj izgleda isto dobro i na suncu i u zatvorenom prostoru. Tanji okvir, lagano kućište i otpornost na vodu i prašinu znače da uređaj nije samo lijep na prvi pogled, već i praktičan u svakodnevnim situacijama, od kafe na terasi do iznenadne kiše.

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