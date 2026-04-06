Granoff predstavio maturantsku ponudu

Granoff je predstavio kolekciju za maturantsku sezonu 2026, namijenjenu mladim muškarcima koji žele brzo i jednostavno pronaći odgovarajući outfit za jednu od najvažnijih večeri.

Ponuda je podijeljena u četiri paketa koji pokrivaju različite kombinacije – od osnovnih do kompletnog odijela:

• Basic paket (179 KM) – uključuje hlače i košulju, kao jednostavno i uredno rješenje.

• Best seller paket (419 KM) – uključuje hlače, košulju i sako, te predstavlja najpopularniji izbor za kompletniji izgled.

• Classic set (449 KM) – uključuje odijelo i košulju, uz besplatnu kravatu po izboru.

• Premium look (499 KM) – uključuje odijelo i košulju, uz besplatnu kravatu po izboru.