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GRANOFF

Granoff predstavio maturantsku ponudu

Granoff je predstavio kolekciju za maturantsku sezonu 2026, namijenjenu mladim muškarcima koji žele brzo i jednostavno pronaći odgovarajući outfit

Posebna ponuda za maturante. Granoff

Marketing

6.4.2026

Granoff je predstavio kolekciju za maturantsku sezonu 2026, namijenjenu mladim muškarcima koji žele brzo i jednostavno pronaći odgovarajući outfit za jednu od najvažnijih večeri.

Ponuda je podijeljena u četiri paketa koji pokrivaju različite kombinacije – od osnovnih do kompletnog odijela:

Basic paket (179 KM) – uključuje hlače i košulju, kao jednostavno i uredno rješenje.

Best seller paket (419 KM) – uključuje hlače, košulju i sako, te predstavlja najpopularniji izbor za kompletniji izgled.

Classic set (449 KM) – uključuje odijelo i košulju, uz besplatnu kravatu po izboru.

Premium look (499 KM) – uključuje odijelo i košulju, uz besplatnu kravatu po izboru.

Ponuda je podijeljena u četiri paketa. Granoff

Uz kupovinu bilo kojeg paketa, kupci ostvaruju pravo na 30% popusta na obuću iz kolekcije Spring/Summer 2026. Također, dostupna je i opcija individualnog kombinovanja artikala uz popust od 30%, za one koji žele potpuno personalizovan outfit.

Granoff ovim pristupom stavlja fokus na kvalitet, kroj i funkcionalnost, uz jasnu i preglednu ponudu koja olakšava izbor za matursku večer.

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