Zaštitite sebe i svoju porodicu od online prijetnji uz Siguran NET

Pouzdana usluga za online zaštitu, Siguran NET štiti djecu od neprimjerenog sadržaja, kao i vaše uređaje i podatke dok ste na internetu.

Siguran NET automatski prepoznaje i blokira zlonamjerne sajtove, sprečava fišing napade i upozorava na sumnjive aktivnosti u realnom vremenu.

Takođe, uz Siguran NET možete kontrolisati sadržaje kojima pristupaju vaša djeca. Uz opciju roditeljske kontrole možete postaviti vremenska ograničenja korišćenja interneta, kao i upravljati dostupnim sadržajem u skladu sa uzrastom djeteta.