U prostoru TersHouse u Sarajevu, u organizaciji kompanije Telemach BH i Telemach fondacije, 21. aprila održana je Završna konferencija Programa regionalnih grantova 2025 (PRG), na kojoj su predstavljeni ključni rezultati prethodnog ciklusa, razmijenjena iskustva korisnika i partnera te je otvoren peti javni poziv PRG-a, za 2026. godinu.



Događaj je okupio korisnike grantova - predstavnike organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine, razvojne partnere i stručnjake, potvrđujući značaj ovog programa za razvoj lokalnih zajednica. Kako se prijaviti Na početku konferencije naglašen je značaj kontinuirane podrške inicijativama iz manjih sredina, uz pregled ključnih postignuća PRG-a za 2025. godinu. Poseban fokus događaja bio je na panel diskusiji, koja je učesnicima pružila smjernice za održivost projekata i jačanje kapaciteta lokalnih organizacija nakon završetka finansijske podrške. Panelisti Nera Haljevac (Telemach fondacija), Emma Fejzić (Fondacija za edukaciju i razvoj “Geneza”), Radoica Antunović (Centar za učenje i edukaciju Naučionica) i Saudin Merdan (Udruženje "Centar Dr. Stjepan Bolkay") govorili su o izazovima s kojima se suočavaju lokalne inicijative, ali i o modelima koji omogućavaju trajan učinak u zajednicama, pokazujući kako strateška podrška može rezultirati dugoročnim promjenama.

Peti ciklus Programa regionalnih grantova Telemach fondacije – prijavite se . Telemach Peti ciklus Programa regionalnih grantova Telemach fondacije – prijavite se . Telemach

Upriličena je i dodjela zahvalnica korisnicima grantova iz 2025. godine, a završni segment konferencije bio je posvećen predstavljanju novog poziva za Program regionalnih grantova 2026, uključujući kriterije, proces i rokove prijave, uz sesiju pitanja i odgovora. Peti javni poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje prijava otvoren je do 15. maja, a način i uslovi apliciranja dostupni su na web stranici Telemach fondacije. Pravo učešća imaju organizacije iz manjih lokalnih zajednica (do 50.000 stanovnika), za projekte iz oblasti obrazovanja i/ili zaštite okoliša. Ukupan budžet iznosi 75.000,00 KM, dok je maksimalan iznos grant sredstava po projektu 5.000 KM. „Entuzijazam i predanost korisnika naših grantova najbolje pokazuju koliko zajednički rad može donijeti stvarne promjene u lokalnim zajednicama. Njihovi rezultati su sjajni i dodatno su nas motivisali da i ove godine nastavimo podržavati ideje koje stvaraju održivije i bolje okruženje za sve. Predstavnicima organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine poručujemo da se prijave i zajedno s nama grade pozitivne promjene u svojim zajednicama“, poručila je Nera Haljevac, direktorica Telemach fondacije.

Peti ciklus Programa regionalnih grantova Telemach fondacije – prijavite se . Telemach Peti ciklus Programa regionalnih grantova Telemach fondacije – prijavite se . Telemach

O značaju procesa selekcije i podrške lokalnim inicijativama govorila je Hajdi Mostić, predsjednica Upravnog odbora Telemach fondacije i članica žirija za PRG 2026: „Svaku prijavu posmatramo kroz prizmu realnog utjecaja na zajednicu. Posebno vrednujemo projekte koji imaju jasnu viziju dugoročne održivosti i koji uključuju lokalne aktere i volontere. Pokazalo se i da ovi grantovi često predstavljaju ključni iskorak za male organizacije koje nemaju pristup većim izvorima finansiranja“. Zvijezde PRG-a 2025 Od pokretanja 2022. godine kroz Program regionalnih grantova podržano je 50 organizacija iz više od 30 gradova, s ukupnim dodijeljenim sredstvima većim od 230.000 KM. Kroz realizirane projekte angažirano je više od 6.500 volontera, dok je direktno i indirektno obuhvaćeno više od 200.000 osoba. U 2025. godini zabilježen je rekordan interes – pristiglo je 145 prijava iz 72 zajednice, a podržano je 15 projekata u ukupnoj vrijednosti od 75.000 KM. Projekti su obuhvatili obrazovanje (43%), zaštitu okoliša (36%) i društvenu inkluziju (21%), a korisnici grantova su bili: Udruga "Centar za mlade Čapljina", Udruženje građana "Neretvica - Pusti me da tečem" Konjic, Udruženje „Sreća za sve“ Travnik, Speleološko planinarsko ekološko društvo "Mačkića Kamen" iz Ribnika, Udruženje mladih "BaUM" iz Banovića, Udruženje Bosanski kulturni centar u Prijedoru, Fondacija za edukaciju i razvoj "Geneza" Visoko, Udruženje "Romska djevojka-Romani ćej" Prnjavor, Centar za učenje i edukaciju „Naučionica“ Gacko, Udruženje Multiple skleroze regije Istočna Hercegovina iz Nevesinja, Nevladina organizacija Sunce Bugojno, UG Centar za djecu sa razvojnim teškoćama "Mali svijet" Lukavac, Udruženje "Centar Dr. Stjepan Bolkay" Olovo, Udruženje za afirmaciju kulture i umjetnosti "Art" Bratunac i Astronomsko udruženje BOSONA Jajce.

Peti ciklus Programa regionalnih grantova Telemach fondacije – prijavite se . Telemach Peti ciklus Programa regionalnih grantova Telemach fondacije – prijavite se . Telemach

Da grantovi imaju stvaran i dugoročan utjecaj potvrđuju i korisnici: „Za male zajednice ovakva podrška znači mnogo više od finansiranja – ona donosi vidljivost, povjerenje i priliku da se dugoročno razvijamo. Zahvaljujući grantu uspjeli smo okupiti volontere i pokrenuti inicijative koje i danas žive“, kazala je Emma Fejzić, predstavnica Fondacije za edukaciju i razvoj “Geneza” iz Visokog. Ovaj ciklus dodatno je potvrdio ulogu Programa regionalnih grantova kao jednog od ključnih mehanizama podrške razvoju civilnog društva u Bosni i Hercegovini. U Telemachu očekuju znatno veći broj prijava za ovu godinu i poručuju da će nastaviti podržavati najkvalitetnije ideje koje doprinose unapređenju kvaliteta života u manjim sredinama širom zemlje.