Kad navijanje počne, osvježenje mora biti spremno

Za vrijeme prijenosa vrata hladnjaka otvaraju se češće nego inače. Pića, grickalice i ostalo osvježenje neprestano su na dohvat ruke, zbog čega je važno da uređaj održava jednaku temperaturu u svakom dijelu unutrašnjosti. NoFrost tehnologija omogućuje ravnomjerno hlađenje bez stvaranja leda i nakupljanja vlage, pa namirnice ostaju svježe, a odmrzavanje postaje stvar prošlosti.

Tijekom FIFA World Cupa 2026TM domovi postaju mjesta okupljanja obitelji i prijatelja, a hladnjak jedan od najvažnijih saveznika svakog domaćina. Dok se na terenu vodi borba za svaki pogodak, kod kuće je važno da je sve spremno za uživanje u svakoj minuti utakmice.

Brzo hlađenje i više prostora za druženje

Nije rijetkost da se društvo okupi u posljednji trenutak ili da se pića stave na hlađenje neposredno prije početka utakmice. Funkcije brzog hlađenja tada privremeno povećavaju kapacitet rada kako bi pića u što kraćem roku postigla idealnu temperaturu, dok ostatak sadržaja ostaje optimalno rashlađen.

Uz prostranu unutrašnjost, praktične police i velike pretince na vratima, sve je pregledno organizirano i lako dostupno. Bez obzira birate li kompaktni model ili veliki obiteljski hladnjak, Gorenje nudi rješenja koja će svako navijačko okupljanje učiniti jednostavnijim i ugodnijim.

Na kraju, možda ne možemo predvidjeti tko će podići pobjednički pehar, ali možemo biti sigurni da će uz pouzdan Gorenje hladnjak osvježenje uvijek biti spremno za svaki navijački trenutak.