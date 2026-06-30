Nova banka donosi Apple Pay svojim korisnicima u Bosni i Hercegovini

„Digitalna transformacija u bankarskom sektoru danas više nije pitanje trenda, već standarda koji korisnici očekuju. Uvođenjem Apple Pay usluge nastavljamo strateški razvoj savremenih digitalnih rješenja koja odgovaraju navikama i potrebama modernog korisnika. Partnerstvo sa kompanijom Apple za Novu banku predstavlja važan iskorak u daljem razvoju digitalnog ekosistema Banke i potvrdu našeg opredjeljenja da korisnicima omogućimo pristup globalno prepoznatim tehnološkim standardima. Vjerujemo da inovacije imaju stvarnu vrijednost samo onda kada su funkcionalne, intuitivne i dostupne korisnicima u svakodnevnom životu, a upravo to Apple Pay omogućava“, izjavio je Siniša Adžić, predsjednik Uprave Nove banke.

Za plaćanje roba i usluga dovoljno je dva puta pritisnuti bočno dugme, potvrditi identitet i približiti iPhone ili Apple Watch POS terminalu radi beskontaktnog plaćanja. Svaka Apple Pay transakcija je sigurna jer zahtijeva autentifikaciju putem Face ID, Touch ID ili šifre uređaja, uz jedinstveni dinamički sigurnosni kod za svaku kupovinu. Apple Pay moguće je koristiti na svim prodajnim mjestima koja prihvataju beskontaktno plaćanje, uključujući prodavnice, restorane, apoteke, kafiće i brojne druge lokacije.

Jelena Sretenović, direktorica kompanije Mastercard za tržišta Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, ističe da širenje dostupnosti Apple Pay usluge predstavlja važan iskorak u digitalizaciji finansijskog sektora i potvrđuje rastući trend usvajanja savremenih platnih rješenja na bosanskohercegovačkom tržištu: „Ponosni smo na partnerske odnose poput ovog s Novom bankom, koja je prepoznala važnost inovativnih platnih rješenja i svojim klijentima omogućila pristup Apple Pay usluzi, čime se dodatno jača ekosistem digitalnih plaćanja u zemlji. Korisnicima Mastercard kartica ova usluga omogućava pristup inovativnim, globalnim platnim rješenjima koja odgovaraju tempu savremenog života i unapređuju svakodnevno iskustvo plaćanja. Uz Apple Pay transakcije su brze, jednostavne i sigurne, što korisnicima donosi veću slobodu i povjerenje. U osnovi ove usluge nalazi se tokenizacija – sofisticirani sigurnosni mehanizam koji zamjenjuje stvarne podatke o kartici jedinstvenim digitalnim tokenom, čime se dodatno štiti privatnost i sigurnost korisnika.“

Apple Pay dostupan je na iPhone, iPad, Mac i Apple Watch uređajima, omogućavajući bržu i praktičniju kupovinu u aplikacijama i na internetu, bez potrebe za kreiranjem korisničkih naloga ili ponovnim unosom podataka o kartici, isporuci i naplati.

Sigurnost i privatnost predstavljaju osnovu Apple Pay usluge. Kada korisnici dodaju kreditnu ili debitnu karticu u Apple Pay, stvarni broj kartice se ne čuva ni na uređaju ni na Apple serverima. Umjesto toga, dodjeljuje se jedinstveni broj uređaja, koji se šifruje i bezbjedno čuva u Secure Element čipu, sertifikovanom industrijskom standardu za sigurno čuvanje podataka o plaćanju na uređaju.

Podešavanje Apple Pay usluge je jednostavno. Na iPhone uređaju potrebno je otvoriti Wallet aplikaciju, odabrati znak „+“ i pratiti korake za dodavanje kreditne ili debitne Mastercard kartice Nove banke. Nakon što korisnik doda karticu na iPhone, Apple Watch, iPad ili Mac, Apple Pay može koristiti odmah. Korisnici će i dalje imati pristup svim pogodnostima i benefitima koje pružaju Mastercard kartice Nove banke.

Za više informacija o Apple Pay usluzi posjetite: https://www.novabanka.com/sr/apple-pay

Za više informacija o Novoj banci posjetite: https://www.novabanka.com