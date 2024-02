Podignute zavjese za osvježenu Škoda Octaviju

› Svjetska digitalna premijera zakazana je za srijedu, 14. februara u 10:00 sati po srednjeevropskom vremenu

› Najprodavaniji brend će biti predstavljen u virtuelnom studiju i na službenim društvenim mrežama Škoda Auto

› Virtuelni studio pruža mogućnost digitalnog istraživanja osvježene Octavije

› Prezentacija verzija hatchback, kombi, Sportline i RS Bliži se svjetska premijera osvježene Škode Octavije: Škoda Auto će u srijedu, 14. februara u 10:00 CET, otkriti svoj ažurirani bestseler. Događaj će se održati u virtuelnom studiju i prenosit će se na portalu Škoda Storyboard i Škodinom službenom YouTube kanalu.

Virtuelni studio: Istražite osvježenu Škodu Octaviju

U srijedu, 14. februara u 10:00 sati, posjetitelji Virtualnog studija moći će prvi put izbliza pogledati osvježenu Škoda Octaviju. Ova sveobuhvatna prezentacija uključuje karoserije hatchback i kombi karavan, kao i Sportline i RS verzije. Kratki video snimci, uključujući izjave stručnjaka i mnoštvo drugog informativnog materijala, pružaju detalje o ažuriranju eksterijera i unutrašnjosti modela, novim tehnologijama i različitim opcijama pogonskog sklopa. Najprodavaniji brend može se pohvaliti moderniziranim izgledom, sa redizajniranim prednjim i zadnjim dijelom i novodizajniranim prednjim svjetlima s elementima kristala. Osim toga, Octavia dolazi sa dodatno poboljšanim aktivnim i pasivnim sigurnosnim funkcijama. Datum: srijeda, 14 februar, 10:00 CET

Virtualni studio: www.newskodaoctavia.com

Škoda Storyboard: https://www.skoda-storyboard.com/r/new-octavia

YouTube: www.youtube.com/@skoda

Twitter X: https://x.com/skodaautonews

Video: Podignute zavjese



Škoda Octavia

Teaser nudi uvid u prostor virtuelnog studija za premijeru, koja će takođe biti emitovana na Škoda Storyboard i YouTube kanalu.