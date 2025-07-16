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OVLAŠTENI APPLE PARTNER

ITShop postao ovlašteni Apple prodavač u BiH

ITShop donosi zvanične Apple proizvode uz garanciju i stručnu podršku u BiH

ITShop postao ovlašteni Apple prodavač u BiH.

Marketing

16.7.2025

ITShop, jedan od vodećih IT maloprodajnih lanaca u Bosni i Hercegovini, od sada je ponosni Apple Authorized Reseller – ovlašteni prodavač Apple proizvoda!

Ovim partnerstvom, ITShop donosi korisnicima u BiH mogućnost kupovine originalnih Apple uređaja direktno putem svog web shopa, uz punu sigurnost i podršku ovlaštenog prodajnog kanala.

U ponudi se nalaze svi ključni Apple proizvodi:
– iPhone pametni telefoni
– MacBook prijenosni računari
– iPad tableti
– Apple Watch pametni satovi
– Apple AirPods slušalice
– kao i širok izbor dodatne originalne Apple opreme.

Korisnici već sada mogu iskoristiti specijalne cijene i promotivne akcije, a dodatna pogodnost je stručna podrška ITShop tima, koji je na raspolaganju za sve savjete i informacije oko izbora pravog uređaja.

Iz ITShopa poručuju kako je ovo partnerstvo značajan korak ka jačanju povjerenja i kvalitete usluge, te važna vijest za sve koji žele kupovati Apple uređaje uz punu garanciju i lokalnu podršku.

Za više informacija i kompletnu Apple ponudu posjetite https://itshop.ba/product-category/apple-ko

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