ITShop postao ovlašteni Apple prodavač u BiH.

ITShop, jedan od vodećih IT maloprodajnih lanaca u Bosni i Hercegovini, od sada je ponosni Apple Authorized Reseller – ovlašteni prodavač Apple proizvoda!

Ovim partnerstvom, ITShop donosi korisnicima u BiH mogućnost kupovine originalnih Apple uređaja direktno putem svog web shopa, uz punu sigurnost i podršku ovlaštenog prodajnog kanala.

U ponudi se nalaze svi ključni Apple proizvodi:

– iPhone pametni telefoni

– MacBook prijenosni računari

– iPad tableti

– Apple Watch pametni satovi

– Apple AirPods slušalice

– kao i širok izbor dodatne originalne Apple opreme.

Korisnici već sada mogu iskoristiti specijalne cijene i promotivne akcije, a dodatna pogodnost je stručna podrška ITShop tima, koji je na raspolaganju za sve savjete i informacije oko izbora pravog uređaja.

Iz ITShopa poručuju kako je ovo partnerstvo značajan korak ka jačanju povjerenja i kvalitete usluge, te važna vijest za sve koji žele kupovati Apple uređaje uz punu garanciju i lokalnu podršku.

Za više informacija i kompletnu Apple ponudu posjetite https://itshop.ba/product-category/apple-ko