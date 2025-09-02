Otvorena nova poslovnica Razvojne banke FBiH u Goraždu

U prisustvu brojnih privrednika, predstavnika vlasti, partnera i zvanica, danas je u Goraždu svečano otvorena nova poslovnica Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Time Razvojna banka FBiH nastavlja širiti mrežu i potvrđuje opredjeljenje da bude što bliže privrednicima u svim dijelovima Federacije.

Premijer Federacije BiH ovom prilikom je poručio:

- Otvaranjem poslovnice u Goraždu pokazujemo da razvojni projekti ne smiju biti privilegija samo velikih centara. Naša je obaveza da jednakom pažnjom i podrškom pratimo i gradove poput Goražda, gdje privreda ima ogroman potencijal i gdje ljudi svojim radom i upornošću zaslužuju da imaju snažnog partnera kao što je Razvojna banka FBiH.

Razvojna banka FBiH danas je jedan od najvažnijih instrumenata Vlade Federacije BiH u podršci razvoju privrede. Kroz saradnju s resornim ministarstvima – poput turizma, energetike, obrta i razvoja te poljoprivrede – razvijene su posebne kreditne linije koje privrednicima donose grant sredstva, subvencije kamata ili potpuno preuzimanje troška kamate. Istovremeno, Banka uspješno provodi i Garancijski fond Vlade Federacije BiH, zahvaljujući kojem je do sada izdano više od 1.000 garancija u vrijednosti od 337,5 miliona KM i na taj način pružena je podrška za blizu 600 kompanija u 66 općina Federacije BiH, koje zapošljavaju više od 30.000 radnika.

Ovim putem šaljemo jasnu poruku – Vlada Federacije BiH i Razvojna banka FBiH stoje uz privrednike, uz njihove ideje i projekte, s ciljem da zajedno gradimo stabilnu, prosperitetnu i održivu budućnost za cijelu Federaciju BiH.“

Predsjednik Uprave Borislav Trlin kazao je da Razvojna banka Federacije BiH kontinuirano radi na tome da bude blizu privrednika i podržava razvoj lokalne ekonomije te da otvaranje poslovnice u Goraždu predstavlja konkretan korak ka tom cilju:

- Današnjim činom potvrđujemo opredjeljenje Razvojne banke FBiH da bude bliže privrednicima širom Federacije. Naša uloga nije samo pružiti finansijsku podršku – želimo biti partner u realizaciji projekata, jačanju konkurentnosti i stvaranju novih radnih mjesta, te dugoročno doprinositi održivom razvoju lokalnih zajednica.

Ova poslovnica omogućava privrednicima iz cijele regije lakši pristup kreditnim linijama i programima koji olakšavaju pokretanje i razvoj poslovanja, dok im istovremeno pružamo stručnu podršku i savjetovanje prilagođeno njihovim potrebama. Najveći potencijal i benefite privrednici će osjetiti u budućnosti, kada Bosna i Hercegovina pristupi Evropskoj uniji i kada, putem svoje - Razvojne banke FBiH, budu mogli koristiti sredstva iz evropskih fondova i drugih razvojnih mehanizama. Do tada, naša je obaveza da im budemo oslonac – da ponudimo stabilno finansiranje, stručnu podršku i sigurnog partnera na svakom koraku poslovnog puta.“