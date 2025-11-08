"MOJA KOSA, TVOJA KOSA"

U Sarajevu humanitarna akcija darivanja kose za djecu oboljelu od raka

Darivanje kose moguće je do 17:00 sati, a organizatori su naveli uvjete za doniranje

Anadolija

8.11.2025

Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka organizovalo je u Sarajevu danas javno-humanitarnu akciju darivanja kose u okviru projekta "Moja kosa, tvoja kosa", čiji je cilj prikupljanje kose za izradu perika za djecu koja su privremeno ili trajno ostala bez kose zbog bolesti, javlja Anadolija.

Ambasadorica projekta Amra Džeko prisustvovala je događaju i pružila podršku svim donatorima, pokazujući solidarnost s mališanima koji se hrabro bore protiv raka, kao i na svim prethodnim humanitarnim akcijama Udruženja.

Projekt "Moja kosa, tvoja kosa" omogućava djeci da kroz perike od prave kose povrate samopouzdanje, osmijeh i nadu. Svaka donacija kose smatra se izuzetno vrijednom, jer može značajno utjecati na psihološko i emocionalno stanje djece oboljele od raka.

Darivanje kose moguće je do 17:00 sati, a organizatori su naveli uvjete za doniranje: kosa mora biti prirodna, nefarbana i netretirana hemijskim sredstvima, minimalna dužina doniranog dijela kose je 30 cm, a prije šišanja kosa mora biti čista i potpuno suha.

Iz Udruženja su pozvali sve humane ljude i građane koji ispunjavaju uvjete da se pridruže ovoj plemenitoj inicijativi. „Vaš jedan pramen može nekome promijeniti cijeli svijet“, poručili su iz Udruženja.

