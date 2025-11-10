Neum gradi zeleni identitet kroz recikliranje morskog otpada

U prostorijama Općine Neum održana je radionica „Recikliranje morskog otpada – kružno gospodarstvo u praksi“, koja je okupila stručnjake, predstavnike lokalne zajednice i entuzijaste za održivi razvoj.

Cilj radionice bio je potaknuti razmjenu znanja i iskustava o održivom gospodarenju morskim otpadom te predstaviti mogućnosti primjene modela kružnog gospodarstva u obalnim sredinama, priopćeno je iz Općine Neum.

Radionica je organizirana u sklopu europskog projekta “BLUECIRCLE”, koji podupire ADRION – Program suradnje jadransko-jonske regije, a financiran je sredstvima IPA i Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Kroz interaktivne prezentacije i rasprave, sudionici su istraživali načine kako plastični otpad i stare ribarske mreže mogu postati resursi za izradu elemenata turističke infrastrukture i dizajnerskog namještaja.

Prikazani su primjeri dobre prakse koji potvrđuju da Neum, kao jedino obalno mjesto u Bosni i Hercegovini, ima potencijal postati lider u održivom upravljanju obalom i morem.

Ravnateljica Parka prirode Hutovo blato Irena Rozić istaknula je važnost promjene percepcije otpada: „Otpad može biti prilika, a ne problem. Kroz kružno gospodarstvo Neum i regija mogu razviti održive modele koji stvaraju nova radna mjesta i čuvaju okoliš.“

U drugom dijelu programa naglasak je stavljen na suradnju lokalnih zajednica, komunalnih poduzeća i privatnog sektora u stvaranju učinkovitih kružnih sustava.

Sudionici su zaključili da recikliranje morskog otpada ne samo da doprinosi zaštiti okoliša, već otvara nove mogućnosti zapošljavanja i jača lokalni identitet.