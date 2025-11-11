Borba medicinara u Hercegovini za bolji položaj ne jenjava: Danas ponovo na ulicama

Borba medicinara u Hercegovini za bolji položaj ne jenjava.

Tako su zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom danas ponovo izašli na ulice Mostara.

U generalni štrajk su stupili od 25. avgusta nakon što mjesecima nisu postigli dogovor s predstavnicima Vlade HNK o potpisivanju aneksa Kolektivnog ugovora kojim su tražili povećanje koeficijenata složenosti poslova za 0.50, kao što su to dobili u Sindikatu doktora medicine i stomatologije HNK.

Nakon niza donošenja privremenih mjera osiguranja zabrane štrajka od prvostepenih sudova, Kantonalni sud u Mostaru je, uglavnom, uvažavao žalbe sindikalnih organizacija.