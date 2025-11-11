Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŠTRAJK

Borba medicinara u Hercegovini za bolji položaj ne jenjava: Danas ponovo na ulicama

Iz Koordinacije sindikata traže da se povećanje koeficijenata, ali i satnice ugradi u prijedlog novog kolektivnog ugovora

Medicinari u HNK - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+5
Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

11.11.2025

Borba medicinara u Hercegovini za bolji položaj ne jenjava.

Tako su zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom danas ponovo izašli na ulice Mostara.

U generalni štrajk su stupili od 25. avgusta nakon što mjesecima nisu postigli dogovor s predstavnicima Vlade HNK o potpisivanju aneksa Kolektivnog ugovora kojim su tražili povećanje koeficijenata složenosti poslova za 0.50, kao što su to dobili u Sindikatu doktora medicine i stomatologije HNK.

Nakon niza donošenja privremenih mjera osiguranja zabrane štrajka od prvostepenih sudova, Kantonalni sud u Mostaru je, uglavnom, uvažavao žalbe sindikalnih organizacija.

Tako je Kantonalni sud u Mostaru uvažio žalbu Nezavisnog sindikata zaposlenika Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ te je prvostepeno rješenje preinačeno na način da je odbijen prijedlog mjere osiguranja zabrane štrajka.

Iz Vlade HNK s druge strane, s obzirom na to da im ističe kolektivni ugovor krajem mjeseca pozivaju sindikate za pregovarački sto uz poruku da se problemi ne rješavaju na ulici.

Iz Koordinacije sindikata traže da se povećanje koeficijenata, ali i satnice ugradi u prijedlog novog kolektivnog ugovora.

# ŠTRAJK
# HNK
# MEDICINARI
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.