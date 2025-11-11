FEDERALNI MINISTAR

Hrnjić: Do 50.000 KM za 101 mladog poljoprivrednika u FBiH

Ovom Odlukom izvršena je preraspodjela sredstava unutar Budžeta za poljoprivredu u 2025. godini, naveo je Hrnjić

A. O.

11.11.2025

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić saopćio je na Facebooku da je danas Vlada Federacije BiH na održanoj 255. hitnoj sjednici usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška - Poticaj za poljoprivredu utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2025. godinu.

- Ovom Odlukom izvršena je preraspodjela sredstava unutar Budžeta za poljoprivredu u 2025. godini čime su stvoreni uvjeti da se u potpunosti isplate sredstva za proizvodnje iz 2025. godine za što je bilo potrebno osigurati dodatnih 6 miliona KM zbog rasta određenih proizvodnji, prvenstveno rasta u proizvodnji mlijeka. Također ovim su stvoreni preduvjeti da odmah započnemo sa izradom rješenja i isplatama sredstava po podnesenim zahtjevima u okviru mjera ruralnog razvoja. Ovdje pokušavamo osigurati sredstva na približno jednakom nivou kao i u 2024. godini. Ono što me kao čovjeka posebno veseli je da smo za mjeru poticaja pokretanja poljoprivredne proizvodnje od strane mladih poljoprivrednika uspjeli povećati sredstva sa prvobitnih 3 na 4,75 miliona KM, tako da će ova sredstva umjesto 68 dobiti čak 101 mladi poljoprivrednik – navodi federalni ministar.

Dodaje da je veoma ponosan na ovu mjeru jer će i ove godine čak 101 mlada porodica u Federaciji BiH započeti svoj poslovni put i graditi svoju budućnost u svojoj Bosni i Hercegovini.

# POLJOPRIVREDA
# VLADA FEDERACIJE BIH
# KEMAL HRNJIĆ
