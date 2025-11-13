Krišto: Odluka Predstavničkog doma PSBiH o glavnom pregovaraču neustavna

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, Borjana Krišto, navela je odluka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o formiranju Ureda glavnog pregovarača BiH sa EU neustavna i nezakonita, te da nije obavezujuća za Vijeće ministara koji je jedini nadležan za imenovanje glavnog pregovarača.

Na jučerašnjoj sjednici Vijeća ministara BiH Krišto se pozvala na Zakon o Vijeću ministara koji jasno propisuje da ova institucija može provoditi samo odluke koje su u okviru ustavne nadležnosti donijela oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

S obzirom na to da ova odluka nije usvojena u Domu naroda, Krišto je istakla da ona, prema važećem pravnom okviru, ne može imati pravne efekte prema izvršnoj vlasti, piše današnji zagrebački "Večernji list" izdanje za BiH.

Krišto je podsjetila i na hijerarhiju pravnih akata u BiH, prema kojoj Poslovnik Predstavnikog doma ne može derogirati odredbe Ustava i zakona BiH.

Ističući da je, prema važećem ustavnom okviru, imenovanje glavnog pregovarača isključiva nadležnost Vijeća ministara, Krišto je zaključila da je potrebno poštovati ustavni okvir i zakonske propise kako bi BiH nastavila s procesom pristupanja EU bez dodatnih političkih smetnji i nesuglasica.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je 30. oktobra odluku o formiranju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača sa EU i njegovih zamjenika, a glasanju i raspravi o tome nisu prisustvovali poslanici SNSD-a.

Ovom odlukom je predviđeno da glavnog pregovarača imenuju zastupnici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.