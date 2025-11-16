Trebinjski mediji: Crnogorci ispraznili rafove i popunili apartmane

Lokalni privrednici ocjenjuju da su ovi dani bili među najprometnijim u skorije vrijeme

Platforma X

E. A.

16.11.2025

Trebinje je od četvrtka “proključalo” od posjetilaca iz Crne Gore, koji su neradne dane povodom “Njegoševih dana”, iskoristili da posjete ovaj grad i u potpunosti su promijenili sliku prometa u trgovinama, ugostiteljskim objektima, smještaju.

Tamnošnji trgovci kažu da su u marketima rafovi vidno prorijeđeni, a na kasama se stvaraju dugi redovi. Ni drogerije nisu ostale pošteđene, u jednom od njih je potrošnja bila na nivou kakva se rijetko bilježi van ljetne sezone.

Ugostiteljski objekti prijavljuju rekordan broj gostiju, a tražio se i krevet više, jer su hoteli i privatni smještaj popunjeni, pišu lokalni mediji.

Posebno zadovoljni su u “Parking servisu”, a najbolji pokazatelj je veliki parking u bivšoj kasarni, na kome je od više od 200 mjesta u prosjeku bilo slobodno svega desetak — što se ne pamti ni u udarnim ljetnim mjesecima.

Trebinjci su cijelu situaciju dočekali u duhovitom maniru.

“Kada bismo sve račune iz marketa, drogerija, kafana i sa parkinga spojili u jednu traku, stigli bismo do Podgorice — i dalje”.

Lokalni privrednici ocjenjuju da su ovi dani bili među najprometnijim u skorije vrijeme.

# CRNA GORA
# TREBINJE
