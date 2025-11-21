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ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Bećirović primio u oproštajnu posjetu ambasadora Palestine

Bosna i Hercegovina osuđuje svаko nаsilje i rаt, а posebno nаpаde nа civile i podržava tzv. rješenje dvije države, rekao je Bećirović

Bećirović i Namura. Kabinet člana Predsjedništva BiH

M. Až.

21.11.2025

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Države Palestine u Bosni i Hercegovini Rezeka Namuru (Rezeq Namoora).

Bećirović se zahvalio ambasadoru na uspješnoj jedanaestogodišnjoj diplomatskoj misiji u Bosni i Hercegovini, koja je značajno doprinijela jačanju tradicionalno prijateljskih odnosa Bosne i Hercegovine i Države Palestine, temeljenih na uzajamnom poštovanju i razumijevanju.

Bećirović je pozdravio nedavno usvajanje Rezolucije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN), kojom se podržava sveobuhvatni plan prekida vatre u Gazi, te odobrava formiranje Odbora za mir i slanje Međunarodnih stabilizacijskih snaga u razorenu enklavu.

- Bosna i Hercegovina osuđuje svаko nаsilje i rаt, а posebno nаpаde nа civile i podržava tzv. rješenje dvije države koje podrazumijeva dvije ravnopravne države, Palestinu i Izrael, - rekao je Bećirović.

Ambasador Namura je zahvalio na principijelnoj podršci Bosne i Hercegovine naporima koji vode ka očuvanju mira i stabilnosti u Državi Palestini i regiji. Naglasio je značaj usvajanja Rezolucije o zaštiti civila, humanitarnoj pomoći i slobodi izvještavanja medija u Palestini od strane Predstavničkog dom Parlamentarne skupštine BiH u septembru ove godine.

Ambasador Namura je iskazao zahvalnost članu Predsjedništva BiH na prijateljskoj saradnji, te je izrazio uvjerenje da će se međudržavni odnosi u budućnosti razvijati u obostranu korist.

# DENIS BEĆIROVIĆ
# REZEQ NAMOORA
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