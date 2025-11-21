Haos na BHRT-u: Prekinuli program jer zgrada prokišnjava

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) obavijestila je javnost da je bila primorana prekinuti program BHT1 tokom dana jer zgrada RTV doma prokišnjava.

- Poštovani gledaoci, izvinjavamo se zbog prekida programa BHT1 tokom dana. Zbog tehničkih poteškoća nismo bili u mogućnosti emitovati redovni program. Naše tehničke ekipe još intenzivno rade na otklanjanju uzroka problema - saopćio je BHT1.

Naveli su da je zgrada RTV doma u katastrofalnom stanju, što je izazvalo poplavu i kvarove na opremi.

- Zbog toga i dalje nismo u mogućnosti emitovati sve sadržaje koje smo snimali tokom dana. Današnje izdanje BHT1 uživo neće izgledati onako kako smo ga pripremali, kao ni ostatak naših emisija. Osim programa BHT1, pogođen je i program Federalne televizije, čije su prostorije također smještene u RTV domu. Nadamo se da će problemi biti riješeni što prije i da ćemo uskoro funkcionisati u punom kapacitetu. Zahvaljujemo na razumijevanju - saopćili su, uz snimljene kadrove poplavljenih prostorija, kanti i posuda te oštećene opreme.