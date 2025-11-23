U Bileći i Ljubinju otvorena sva biračka mjesta

Sva biračka mjesta na području Bileće otvorena su na vrijeme, potvrđeno je iz opštinske izborne komisije.

U birački spisak upisano je 9.824 punoljetna građanina. U opštini Nevesinje otvireno je 31 biračko mjesto, dok u Šipačnu kasni, zbog dostavljanja izbornog materijala, uslijed visokog snijega na lokalnoj saobraćajnici. Upućena je putarska ekipa kako bi pročistila snijeg.

U opštini Berkovići otvoreno je svih sedam mjesta za glasanje, s tim što u Dabrici i u Ljutom Dolu birački odbori imaju manje probleme zbog nestanka električne energije.