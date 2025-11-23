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ZIMSKE RADOSTI

U naselju Mojmilo djeca napravila sankalište

Sudeći prema fotografijama, djeca su uživala u zimskim radostima zajedno sa roditeljima

Naselje Mojmilo - Avaz
Naselje Mojmilo - Avaz
Naselje Mojmilo - Avaz
Naselje Mojmilo - Avaz
Naselje Mojmilo - Avaz
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S. S.

23.11.2025

Nakon što su Bosnu i Hercegovinu zahvatile snježne padavine, u naselju Mojmilo najmlađi stanovnici napravili su sankalište. 

Ovaj slobodni vikend roditelji su odlučili iskoristiti sa djecom, kako bi se sa njima igrali. 

Danas je na lokalitetu Bosne i Hercegovine bilo oblačno vrijeme. Registrovana je slaba kiša, ili snijeg na planinama, na području Hercegovine. 

Temperatura zraka u Sarajevu izmjerena u 13 sati, iznosila je -1 stepen Celzijusa. 

Sudeći prema fotografijama, djeca su uživala u zimskim radostima zajedno sa roditeljima. 


# SNIJEG
# SANKANJE
# MOJMILO
# ZIMA
# SARAJEVO
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