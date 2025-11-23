U naselju Mojmilo djeca napravila sankalište

Nakon što su Bosnu i Hercegovinu zahvatile snježne padavine, u naselju Mojmilo najmlađi stanovnici napravili su sankalište.

Ovaj slobodni vikend roditelji su odlučili iskoristiti sa djecom, kako bi se sa njima igrali.

Danas je na lokalitetu Bosne i Hercegovine bilo oblačno vrijeme. Registrovana je slaba kiša, ili snijeg na planinama, na području Hercegovine.

Temperatura zraka u Sarajevu izmjerena u 13 sati, iznosila je -1 stepen Celzijusa.

Sudeći prema fotografijama, djeca su uživala u zimskim radostima zajedno sa roditeljima.



