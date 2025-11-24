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Odbornik SNSD-a Zeljković osudio napad na Stanivukovića

Pozivam MUP Republike Srpske da u najskorijem roku izađe sa svim detaljima ovog događaja, jer je istina ono što vraća mir, a ne dodatne tenzije

Bogoljub Zeljković. Instagram

S. S.

24.11.2025

Osuđujem napad na gradonačelnika Draška Stanivukovića. Nasilje ne smije biti dio našeg grada, našeg društva, ni života političara – razlike među političarima treba da presuđuju građani snagom glasa, a ne pojedinci snagom prijetnje ili udarca, poručio je Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banja Luka.

Podsjećamo, Stanivuković je prijavio da ga je večeras na Banj brdu u Banjaluci napao “jedan od Arsenića”.

- Pozivam MUP Republike Srpske da u najskorijem roku izađe sa svim detaljima ovog događaja, jer je istina ono što vraća mir, a ne dodatne tenzije. Banja Luka mora biti mjesto dijaloga, demokratske borbe i međusobnog poštovanja. Ništa drugo nije dostojno ni grada ni ljudi koji u njemu žive - naveo je Zeljković na mreži X.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BOGOLJUB ZELJKOVIĆ
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