Amila Hodžić napustila SDP nakon dvadeset godina

- Ova odluka nije bila laka. Dugo sam je preispitivala i donijela nakon uvjerenja da se više ne mogu složiti s odlukama i politikama pojedinaca, koje štete stranci sa stogodišnjom tradicijom. Žao mi je što moj glas za prijeko potrebne promjene nisu čuli oni koji su trebali, a javnost je svjesna pogrešnih odluka rukovodstva SDP-a. Ipak, moja posvećenost socijaldemokratskim vrijednostima, odnosno pravednosti, jednakosti i solidarnosti ostaje neupitna - izjavila je Hodžić.

- U politici nisam radi ostvarivanja ličnih materijalnih interesa, kako me u sredini u kojoj živim ljudi i poznaju. Radim pola svoga života isključivo za dobrobit društvene zajednice - dodala je.

Hodžić je naglasila da će se i dalje zalagati za projekte i inicijative koje donose bolje uvjete života građana.

- I ne odustajem od svojih političkih uvjerenja, niti od vrijednosti koje su me vodile kroz cijeli politički put. Moja energija je usmjerena prema budućnosti. I dalje vjerujem u politiku koja služi ljudima. Vjerujem da se istinska snaga politike mjeri hrabrošću da se istraje na vlastitim principima - zaključila je Hodžić.