Amila Hodžić napustila SDP nakon dvadeset godina

Nakon dvadeset godina aktivnog političkog angažmana, zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Amila Hodžić odlučila je napustiti Socijaldemokratsku partiju.
- Ova odluka nije bila laka. Dugo sam je preispitivala i donijela nakon uvjerenja da se više ne mogu složiti s odlukama i politikama pojedinaca, koje štete stranci sa stogodišnjom tradicijom. Žao mi je što moj glas za prijeko potrebne promjene nisu čuli oni koji su trebali, a javnost je svjesna pogrešnih odluka rukovodstva SDP-a. Ipak, moja posvećenost socijaldemokratskim vrijednostima, odnosno pravednosti, jednakosti i solidarnosti ostaje neupitna - izjavila je Hodžić.