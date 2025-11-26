Helikopter Vlade RS sletio na teren i prekinuo utakmicu

Nesvakidašnja scena obilježila je 17. kolo Prve lige Republike Srpske između Slavije i Veleža iz Nevesinja. Iako je Slavija slavila rezultatom 4:2, pažnju gledalaca privukao je helikopter koji se iznenada pojavio iznad stadiona i prekinuo utakmicu.

Dok su igrači igrali na terenu, zaglušujuća buka helikoptera izazvala je konfuziju i prisilila sudiju da zaustavi meč. Igrači su zbunjeno posmatrali situaciju dok je helikopter slijetao na parking pored Trening centra Slavije.

Nije poznato ko se nalazio u helikopteru, ali s obzirom na to da pripada Vladi Republike Srpske, pretpostavlja se da je u pitanju neki od njenih funkcionera.

- Pitanje je da li će i sada Boban Kustudić izjaviti da je helikopterski servis bio na zadatku prebacivanja pacijenta, kao što je mene nedavno drsko pozvao, prijetio je sam objavio desant na Trebinje i prebacivanje Dodika i visokih funkcionera režima na tribinu u Trebinje, a on manipulisao i tvrdio da nije istina već da su prebacivali trudnicu iz Trebinja u Banjaluku, iako se jasno vidi da se radi o vozilu policije a ne bolnice Trebinje - poručio je zastupnik u NSRS Nebojša Vukanović.