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Video / Nakon obilnih padavina: Vodostaj rijeke Une raste

U područjima Kulen Vakufa i Martin Broda primijećeno je nakupljanje vode u okolnim dijelovima, dok su stambeni objekti za sada sigurni

Raste vodostaj. Avaz

S. S.

26.11.2025

Vodostaj rijeke Une polako raste, ali za sada nema razloga za zabrinutost. U područjima Kulen Vakufa i Martin Broda primijećeno je nakupljanje vode u okolnim dijelovima, dok su stambeni objekti za sada sigurni.

Nermin Dedić, predsjednik Mjesne zajednice Kulen Vakuf, ističe da je situacija stabilna i da, uprkos porastu vodostaja, trenutno nema ugroženih kuća.

Služba Civilne zaštite grada Bihaća redovno je na terenu, prate stanje i održavaju komunikaciju s predsjednicima mjesnih zajednica kako bi pravovremeno reagovali ukoliko se situacija promijeni.

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# BIHAĆ
# UNA
# KULEN VAKUF
# MARTIN BROD
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