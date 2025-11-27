Skupština BPK Goražde zasjeda 1. decembra

Kolegij Skupštine Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde utvrdio je dnevni red i termin održavanja 19. redovne sjednice kantonalnog parlamenta, a sjednica će se održati 1. decembra.

Poslanici će, između ostalog, po skraćenom postupku razmatrati Prijedlog zakona o javnim priznanjima BPK Goražde te Nacrt zakona o visokom obrazovanju. Predviđeno je razmatranje i davanje mišljenja na Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i davanje mišljenja na Prednacrt zakona o radu.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta BPK Goražde za prvih šest mjeseci tekuće godine.

Predviđeno je i razmatranje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća i ustanova BPK Goražde za 2024. godinu, a radi se o JP “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde , JP “18. Septembar” d.o.o. Goražde, JU “Centar za socijalni rad BPK Goražde”, JU “Služba za zapošljavanje BPK Goražde”, Kantonalne uprave za šumarstvo BPK Goražde, te Direkcije za ceste BPK Goražde.

Planirano je i razmatranje izvještaja Nezavisnog odbora za period februar-juli 2025. godine te Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period april-juni i juli-septembar 2025. godine.