Žestoka borba za Aerodrom

Alan Bajić, Edi Hasanović, Senad Malić, Edhem Taći i Sanin Ramezić, kandidati su za direktora Aerodroma Sarajevo, otkriva „Dnevni avaz“. Početkom mjeseca objavljen je konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Odgovornost NO

Za poziciju direktora pristiglo je ovih pet prijava, a Amadeo Mandić i Slobodan Kadijević prijavili su se za pozicije izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju, te izvršnog direktora za razvoj aerodroma. Ramezić, kadar NiP-a, aktuelni je direktor Aerodroma u mandatu vršitelja dužnosti. Kompanija je za vrijeme njegovog upravljanja bila u fokusu istraga i pretresa. Nedavno su pripadnici Federalne uprave policije po naredbi POSKOK-a izuzeli predmete iz poslovnih prostorija Aerodroma.

Predmet ove istrage su članovi Nadzornog odbora na čelu s predsjednikom Benjaminom Mešakom. POSKOK sumnja na nepravilnosti prilikom imenovanja aktualne Uprave. Navodno je sporna promjena Statuta preduzeća, a uoči izbora Ramezića prošle godine te tadašnje korigovanje uvjeta potrebnih za funkciju direktora.