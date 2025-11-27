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„AVAZ“ OTKRIVA

Žestoka borba za Aerodrom

Alan Bajić, Edi Hasanović, Senad Malić i Edhem Taći u utrci za direktora protiv Sanina Ramezića. Hoće li Muzur zadržati kontrolu nad preduzećem

Bajić, Hasanović i Malić:. Avaz

I. Ćatić

27.11.2025

Alan Bajić, Edi Hasanović, Senad Malić, Edhem Taći i Sanin Ramezić, kandidati su za direktora Aerodroma Sarajevo, otkriva „Dnevni avaz“. Početkom mjeseca objavljen je konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Odgovornost NO

Za poziciju direktora pristiglo je ovih pet prijava, a Amadeo Mandić i Slobodan Kadijević prijavili su se za pozicije izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju, te izvršnog direktora za razvoj aerodroma. Ramezić, kadar NiP-a, aktuelni je direktor Aerodroma u mandatu vršitelja dužnosti. Kompanija je za vrijeme njegovog upravljanja bila u fokusu istraga i pretresa. Nedavno su pripadnici Federalne uprave policije po naredbi POSKOK-a izuzeli predmete iz poslovnih prostorija Aerodroma.

Predmet ove istrage su članovi Nadzornog odbora na čelu s predsjednikom Benjaminom Mešakom. POSKOK sumnja na nepravilnosti prilikom imenovanja aktualne Uprave. Navodno je sporna promjena Statuta preduzeća, a uoči izbora Ramezića prošle godine te tadašnje korigovanje uvjeta potrebnih za funkciju direktora.

Mešak: Pomoćnik Muzura. Screenshot

Nadzorni odbor na čelu s Mešakom imat će veliku odgovornost kada je u pitanju ovaj proces izbora Uprave Aerodroma. Prema „Avazovim“ saznanjima, još je intencija da „kontrolu“ nad ovim javnim preduzećem zadrži Nermin Muzur, visokopozicionirani zvaničnik NiP-a i načelnik Ilidže, čiji je pomoćnik u Općini upravo Mešak. No, stavovi ostala četiri člana Nadzornog odbora tek će se vidjeti.

Struka i reference

Ipak, nervozu unosi prijava Malića za direktorsku poziciju. On, kako je rečeno, pripada struji Kemala Ademovića u NiP-u i trenutno na Aerodromu obnaša funkciju šefa Sektora za sigurnost i zaštitu. S druge strane, Hasanović, kadar SDP-a, ima još bolje strukovne reference. Trenutno je direktor Sektora saobraćaja i dugogodišnji član kolektiva dobro upoznat s procesima rada preduzeća od strateškog značaja za državu BiH.

Ramezić: Kadar NiP-a. Facebook

Uz Hasanovića, radnici priželjkuju povratak Alana Bajića, nekadašnjeg direktora koji je tokom mandata preporodio Aerodrom i započeo kapitalne projekte.

# MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
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