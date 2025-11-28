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U KIRGISTANU

Muslić u posmatračkoj misiji PSOSCE-a za prijevremene parlamentarne izbore

Očekuje se da će 12. međunarodna posmatračka misija u Kirgistanu okupiti oko 80 posmatrača, od kojih oko 70 parlamentaraca iz 28 zemalja

Albin Muslić. FENA

FENA

28.11.2025

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i zamjenik predsjedavajućeg Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini OSCE-a (PSOSCE) Albin Muslić učestvovat će u posmatračkoj misiji PSOSCE-a za prijevremene parlamentarne izbore u Republici Kirgistan.

Očekuje se da će 12. međunarodna posmatračka misija u Kirgistanu okupiti oko 80 posmatrača, od kojih oko 70 parlamentaraca iz 28 zemalja.

Najavljeno je da će posmatrači PSOSCE-a, koje će predvoditi poslanik iz Velikog Vojvodstva Luxembourga Claude Haagen i poslanica iz Republike Sjeverne Makedonije Monika Zajkova, tijesno sarađivati sa posmatračkim misijama Ureda OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR) i Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope.

Predviđeno je da Muslić učestvuje na parlamentarnim brifinzima u subotu, 29. novembra, te da u nedjelju, 30. novembra na biračkim mjestima u Biškeku i okolini posmatra održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora u Kirgistanu, saopćeno je iz PSBiH.

# PSBIH
# KIRGISTAN
# ALBIN MUSLIĆ
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