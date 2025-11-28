Sarajevo u znaku Crnog petka: Gužve u trgovačkim centrima

U mnogim zemljama svijeta danas, 28. novembra se obilježava Crni petak (Black Friday), dan kada trgovački centri i prodavnice širom svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, privlače kupce velikim popustima na različite vrste artikala.

Ovaj fenomen potiče iz Sjedinjenih Američkih Država i obilježava se posljednjeg petka u mjesecu novembru.

Tradicionalno označava početak božićne shopping-sezone i već decenijama je najprometniji dan u godini za kupovinu u SAD-u.

Ekipa "Avaza" je posjetila tržne centre u Sarajevu gdje smo primjetili gužve, a brojni građani su kupovali razne artikle. Prodavnice odjeće su bile pune. Sniženja su bila oko 40 do 50 posto.

Zanimljivo je da je izraz “Crni petak” prvi put zabilježen 1951. godine u časopisu "Factory Management and Maintenance", gdje je korišten da opiše praksu radnika koji su uzimali bolovanje dan nakon Dana zahvalnosti kako bi produžili vikend.

Pogledajte šta smo zabilježili.