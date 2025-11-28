Počinje nova skijaška sezona na Bjelašnici

Olimpijski centar Bjelašnica najavio je da nova skijaška sezona počinje u subotu, a otvaranje će biti u noćnom terminu od 18:30 sati.

- Bjelašnica spremna! Nakon maratona praćenja prognoza, noćnih smjena i snježne 'alhemije', naš tim je izvukao maksimum iz svakog stepena u plusu i minusu – i pripremio skijalište po najvišim standardima podloge i sigurnosti. A naš savremeni sistem osnježenja pokazao je vrhunske performanse - naveli su iz centra.

Dodaju da se ulaganje Ministarstva privrede KS i Vlade KS već na startu sezone pokazalo kao potpuno opravdano.

U subotu će raditi vertikalni uspon od 18:30 do 21:00 sati, dok je u nedjelju predviđeno i dnevno (09:00 - 16:00 sati) i noćno (18:30 - 21:00 sati) skijanje.

- Od ponedjeljka radimo po redovnom radnom vremenu ski centra, uz ažurirane obavijesti Info centra i u skladu sa vremenskim uslovima. Vidimo se na stazi – mi smo spremni, snijeg je spreman… samo još vas čekamo!