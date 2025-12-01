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FHMZ

Oblačno vrijeme danas: Najviša dnevna temperatura do 13 stepeni

Niske temperature i dalje će predstavljati problem hroničnim bolesnicima i meteoropatama

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Avaz

Dž. R.

1.12.2025

Bosnu i Hercegovinu od sredine dana očekuje novo naoblačenje sa zapada. Dio prijepodneva po kotlinama će biti magle. Vjetar je slab promjenljivog smjera. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, na jugu zemlje do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 9°C, na jugu zemlje do 13°C.

U Sarajevu umjerena oblačnost prijepodne. U kotlinskom dijelu grada može biti i magle. Naoblačenje u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -1°C, a najviša dnevna oko 6°C.

Biometeorološka prognoza slična je kao u proteklom periodu. Mada će biti stabilnije vrijeme, što će djelovati povoljno na većinu populacije, niske temperature i dalje će predstavljati problem hroničnim bolesnicima i meteoropatama. 

Osjećaj ugode dodatno će se remetiti usljed većeg sadržaja vlage u zraku i cjelodnevnog umjerenog hladnog strujanja. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju, posebno u jutarnjim i večernjim satima.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# SARAJEVO
# BIH
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