KCUS i SKB Mostar: Korak ka zajedničkom jačanju zdravstvenog sistema

Delegacija Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, predvođena generalnim direktorom prim. doc. dr. Alenom Pilavom, boravila je u zvaničnoj posjeti Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Delegaciju KCUS-a ugostio je direktor prof. dr. Ante Kvesić sa svojim timom ljekara i saradnika.

Tokom sastanka razgovaralo se o razmjeni iskustava i znanja, unapređenju kliničke prakse te mogućnostima intenzivnije saradnje između dvije zdravstvene ustanove. Poseban fokus stavljen je na poboljšanje tretmana pacijenata iz cijele Bosne i Hercegovine u oblasti dijagnostike, terapije i organizacije zdravstvene zaštite.

Direktor Pilav naglasio je da je posjeta važan korak ka snažnijoj međuinstitucionalnoj saradnji:

- KCUS intenzivno razvija partnerstva s bolnicama u BiH i inostranstvu. Posebno cijenimo rad i iskustvo kolega iz SKB Mostar, s kojima želimo graditi još čvršću saradnju u oblastima koje su važne za pacijente iz cijele države. Razmjena stručnih znanja i zajedničko unapređenje prakse ključni su za podizanje kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanje ukupnog zdravstvenog sistema - kazao je doktor Pilav.

Direktor Kvesić izrazio je zadovoljstvo posjetom i naglasio značaj bolje povezanosti zdravstvenih ustanova u BiH:

- Drago mi je što smo, po prvi put, imali priliku ugostiti kolege iz KCUS-a. Naše institucije dijele slične izazove, a ovakvi susreti otvaraju prostor za konkretnu saradnju koja vodi kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti. Spremni smo zajednički raditi na projektima koji će doprinijeti savremenijem i efikasnijem liječenju pacijenata - dodao je doktor Kvesić.

Obje strane istakle su spremnost na kontinuiranu saradnju, posebno u oblastima edukacije medicinskog kadra, razmjene stručnih znanja te jačanja transplantacijskih i interventnih programa.

Posjeta predstavlja početak intenzivnijeg partnerstva dvije institucije, s ciljem podizanja standarda zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini.