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SARAJEVO

Počinje dvodnevna sjednica Vijeća za implementaciju mira

Prije sjednice akteri su napravili zajedničku fotografiju

Počinje dvodnevna sjednica Vijeća za implementaciju mira - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Sedin Spahic

2.12.2025

U Sarajevu večeras počinje dvodnevna sjednica Vijeća za implementaciju mira (PIC).

Prije sjednice akteri su napravili zajedničku fotografiju, a sjednici će prisustvovati svi važni predstavnici ambasada zapadnih zemalja, a među njima i otpravnik poslova u Ambasadi SAD Džon Ginkel. 

Sastanku prisustvuju i visoki predstavnik Kristijan Šmit, njegov zamjenik Krišok, kao i šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka.

Predstavnice PIC-a će prvo održati sastanak s šefovima klubova stranaka u Predstavničkom domu PSBiH, gdje će riječi biti o evropskom putu BiH. Opozicija iz RS je najavila da će pokušati nametnuti i temu neregularnosti izbora za predsjednika RS.

# PIC
# SARAJEVO
# BIH
# CHRISTIAN SCHMIDT
# LUIGI SORECA
# JOHN GINKEL
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