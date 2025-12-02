U Sarajevu večeras počinje dvodnevna sjednica Vijeća za implementaciju mira (PIC).

Prije sjednice akteri su napravili zajedničku fotografiju, a sjednici će prisustvovati svi važni predstavnici ambasada zapadnih zemalja, a među njima i otpravnik poslova u Ambasadi SAD Džon Ginkel.

Sastanku prisustvuju i visoki predstavnik Kristijan Šmit, njegov zamjenik Krišok, kao i šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka.

Predstavnice PIC-a će prvo održati sastanak s šefovima klubova stranaka u Predstavničkom domu PSBiH, gdje će riječi biti o evropskom putu BiH. Opozicija iz RS je najavila da će pokušati nametnuti i temu neregularnosti izbora za predsjednika RS.