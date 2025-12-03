Da li će poljoprivrednici blokirati bh. granice?

Poljoprivrednici iz FBiH najavljuju mogućnosti protesta i blokade granica nakon što se, kako tvrde, niko od predstavnika vlasti u Federaciji BiH nije osvrnuo na zahtjeve koje su usaglasili na sastanku održanom u novembru u Odžaku.

Zahtjevi su dostavljeni sredinom prošlog mjeseca na adrese federalnog premijera i federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Podsjetimo, oni su zatražili da se ukine posjedovanje fiskalnog računa kao uvjet za ostvarivanje prava na poticaje, da se pravilnici o novčanim podrškama donose najkasnije do 30. septembra za narednu godinu kao i da se u njegovu izradu uključe predstavnici poljoprivrednih udruženja, te redovnu, transparentnu i pravovremenu isplatu poticaja.

Tada je dat je rok od sedam dana za njihovo ispunjavanje, to još toliko za sastanak s premijerom.

Reakcija nadležnih je izostala, a kako će na to odgovoriti poljoprivredna udruženja, bit će poznato do kraja dana.

Prije nekoliko dana su najavili najavili su da će tema biti program podrški za narednu godinu, traženje povećanje budžeta onako kako Strategija predviđa, a kako saznajemo, na stolu je i odluka o blokadama, preciznije, ako sve bude teklo po planu - utvrđivanje datuma izlaska na ulice i granične prijelaze.

Obraćanje medijima najavljeno je nakon sastanka.