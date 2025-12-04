Krajem februara ističe rok dat BHRT-u za plaćanje duga EBU

Babović je kazala kako mora istaći da je EBU, bez obzira na to, i dalje podrška BHRT-u.

- Ukoliko do toga ne dođe, kazao je da će ili biti prisiljeni blokirati račune BHRT-a ili ponovo pristupiti prodaji imovine - navela je ona, podsjetivši da je dug BHRT-a EBU-u dosegao 17 miliona konvertibilnih maraka.

U martu prošle godine generalni direktor Evropske radiodifuzne unije (EBU) obavijestio je generalnog direktora BHRT-a Belmina Karamehmedovića i nadležnog ministra Edina Fortu da im EBU daje rok do kraja februara 2026. godine za izmirenje duga, izjavila je u emisiji "Jutro za sve" pomoćnica generalnog direktora BHRT-a za međunarodne poslove i bivša šefica delegacije BHRT-a na Eurosongu Lejla A. Babović.

- Pisma započinju sa žaljenjem zašto država Bosna i Hercegovina ne pronalazi rješenje, zašto ne pomaže, objašnjavaju šta je javni servis, koliko je on bitan danas u Evropi, koliko je bitan za demokratska društva i tako dalje. I danas će EBU uputiti pisma predsjednici Evropske komisije, komesarki za proširenje, na razne adrese evropskih institucija, kao podršku BHRT-u i traženju, insistiranju da se pronađe dugoročno rješenje za stabilno finansiranje BHRT-a - navela je Babović, naglasivši da je ranije bilo članica EBU-a koje su bile i u većem problemu, ali je to rješavano.

Ona je podsjetila da na današnjem zasjedanju Skupštine EBU-a u Ženevi, na kojem će zemlje članice glasati o učešću Izraela na Eurosongu iduće godine, Bosna i Hercegovina zbog ovih problema neće učestvovati.

Također je kazala da, sedam dana nakon protesta radnika BHRT-a zgradom institucija Bosne i Hercegovine, promjena u odnosu prema BHRT-u nema, kao što nema ni reakcija nadležnih.

- Ali, ima reakcija javnosti, ima reakcija međunarodne zajednice. Evo, čuli smo što je jučer bilo na zasjedanju PIC-a i šta se očekuje u budžetu za narednu godinu. Dakle, oni koji bi trebalo da najviše brinu o Radioteleviziji Bosne i Hercegovine po svojoj dužnosti, njegovi osnivači i izvršna vlast Bosne i Hercegovine, oni su izgleda najmanje zainteresirani. Oni očekuju da će zahtjeve BHRT-a rješavati neko drugi. Pretpostavljam da očekuju da će to rješavati međunarodna zajednica - izjavila je ona, podsjetivši da su takve zahtjeve prema OHR-u ranije uputili Udruženje BH novinari i Samostalni sindikat radnika u BHRT-u.

- U svakom slučaju nešto se mora desiti. Reformska agenda je usvojena. U Reformskoj agendi stoje rokovi, stoji da dugovi entitetskih emitera prema BHRT-u moraju biti izmireni i da na stolu mora biti novi zakon o elektronskim medijima, odnosno javnim servisima. Mislim da je i jedno i drugo na početku i da uopće ne možemo u nekom skorom periodu očekivati rješenje oba ova problema - ocijenila je Babović.

Razgovor sa pomoćnicom generalnog direktora BHRT-a za međunarodne poslove Lejlom A. Babović vodio je novinar BHRT-a Zvonko Komšić.