U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Nema i neće biti zaštićenih

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Nema i neće biti zaštićenih.

Za "Dnevni avaz" govorio je šef POSKOK-a Hrvoje Čabrajić. Ističe da rade na više od 1.000 predmeta. Naglašava da predmeti na kojima rade uključuju koruptivna djela, zloupotrebe u institucijama i preduzećima.

U prvom izdanju feljtona čitajte kako je Elmedin Konaković predao nepotpune listove za ovjeru semestra.

Direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković otkriva koliko policajaca fali.

Čitajte i kako se Željezničar obrukao na gradskom derbiju.

Otkrivamo šokantan slučaj iz Mostara. Silovan dječak, Tužilaštvo HNK preuzelo istragu.

Putopisac Kristijan Iličić otkriva da će u januaru posjetiti jedini kontinent na kojem nije bio.

Pišemo i o narednim koracima transportne zajednice, koja se odlučila da na regionalnom nivou rješava svoje probleme dok čeka odgovor iz Brisela.

Za "Dnevni avaz" govorio je Kenan Arnautović, novi predsjednik Svjetske federacije neurohirurga.

Čitajte i kako je položen kamen temeljac za novu savremenu smještajnu zgradu u PC-u Duje.

Bavimo se i temom da li će blokade u Vijeću ministara izazvati pravni vakuf u policijskim agencijama?

U rubrici "Sarajevski kanton" možete detaljno pročitati kakvu ponudu nudi glavni grad za najluđu noć u godini i po kojim cijenama.

Što se tiče vijesti iz svijeta, izdavajamo: Da li Maduro preživjeti na čelu Venecuele?

Čitajte i kako Italijani dolaze u BiH radi ubijanja jedne vrste ptica.

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