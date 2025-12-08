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Šef Misije OSCE-a u BiH u posjeti Banjoj Luci

Dvodnevna posjeta Banjoj Luci također je prilika za razgovor o postizbornim dešavanjima nakon prijevremenih predsjedničkih izbora

Rick Holtzapple. FENA

FENA

8.12.2025

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ambasador Rick Holtzapple boravit će u Banjoj Luci 8. i 9. decembra kako bi se sastao s političkim, akademskim i vjerskim predstavnicima u Republici Srpskoj, najavljeno je iz Misije OSCE-a u BiH.

Ambasador Holtzapple danas će održati sastanke s gradonačelnikom Banje Luke Draškom Stanivukovićem, šefom Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) Srđanom Mazalicom, šefom Kluba poslanika PDP-a u NSRS-u Igorom Crnadkom i predsjednikom Socijalističke partije Petrom Đokićem.

Holtzapple će se sastati i s Brankom Blanušom, kandidatom SDS-a za predsjednika RS-a.

Misija OSCE-a u BiH očekuje potvrdu od kandidata SNSD-a Siniše Karana o mogućem sastanku.

U utorak, 9. decembra, Holtzapple treba da se sastane s rektorom Univerziteta u Banjoj Luci Radoslavom Gajaninom, a takođe i sa studentima kojima će na Fakultetu političkih nauka održati predavanje o temi “Perspektive nove generacije: Zašto je Misija OSCE-a i dalje važna u BiH?”.

Također će se sastati s episkopom banjalučkim Jefremom i banjolučkim biskupom mons. mr. Željkom Majićem.

Ambasador Holtzapple će posjetiti i redakcije ATV-a i Srpske.info. Predviđeni su intervjui za oba medija.

U svim planiranim susretima, šef Misije će naglasiti posvećenost i podršku OSCE-a stabilnosti, inkluzivnom dijalogu te demokratskom i pravnom okviru u Bosni i Hercegovini.

Dvodnevna posjeta Banjoj Luci također je prilika za razgovor o postizbornim dešavanjima nakon prijevremenih predsjedničkih izbora održanih 23. novembra, kao i za dogovor o praktičnim načinima buduće saradnje s partnerima Misije OSCE-a u RS-u.

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