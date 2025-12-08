Preminuo ugledni ljekar Braco Hajdarević

U Mostaru je u nedjelju, 7. novembra, u 76-oj godini života, preminuo poznati mostarski ljekar i hirurg, te medicinski pedagog, prof. dr. medicine Braco Hajdarević.

Dženaza doktoru Hajdareviću bit će održana u srijedu, 10. decembra, s početkom u 15 sati, na Gradskom groblju Sutina u Mostaru.

Dr. Hajdarević ostavio je dubok trag u zdravstvenom sistemu Mostara i Hercegovine. Bio je vrhunski hirurg, koji je obrazovao generacije mladih ljekara.

Poseban doprinos na uspostavljanju zdravstvenog sistema, ne samo u Mostaru, nego i u Hecegovini, dao je tokom agresije na BiH.

Bio je dugogodišnji član kolektiva Kantonalne bolnice "Dr Safet Mujić" u Mostaru, a predavao je na više obrazovnih ustanova.