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MOSTAR

Preminuo ugledni ljekar Braco Hajdarević

Dženaza doktoru Hajdareviću bit će održana u srijedu, 10. decembra, s početkom u 15 sati, na Gradskom groblju Sutina

Dženaza u srijedu. Ustupljena fotografija

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

8.12.2025

U Mostaru je u nedjelju, 7. novembra, u 76-oj godini života, preminuo poznati mostarski ljekar i hirurg, te medicinski pedagog, prof. dr. medicine Braco Hajdarević.

Dženaza doktoru Hajdareviću bit će održana u srijedu, 10. decembra, s početkom u 15 sati, na Gradskom groblju Sutina u Mostaru.

Dr. Hajdarević ostavio je dubok trag u zdravstvenom sistemu Mostara i Hercegovine. Bio je vrhunski hirurg, koji je obrazovao generacije mladih ljekara.

Poseban doprinos na uspostavljanju zdravstvenog sistema, ne samo u Mostaru, nego i u Hecegovini, dao je tokom agresije na BiH.

Bio je dugogodišnji član kolektiva Kantonalne bolnice "Dr Safet Mujić" u Mostaru, a predavao je na više obrazovnih ustanova.

# MOSTAR
# BRACO HAJDAREVIĆ
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