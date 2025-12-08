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DONESENA ODLUKA

Komisija za sukob interesa pokreće postupak protiv savjetnice Marinka Čavare

On obavlja funkciju sekretara u Vijeću ministara BiH, a istovremeno obavlja i funkciju člana Upravnog odbora Agencije, kaže Polovina Mandić

Marija Ćosić, šefica kabineta i savjetnica Marinka Čavare. HDZ BiH

A. O. / BIRN BiH

8.12.2025

Na 15. sjednici Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, donesena je odluka o pokretanju postupka protiv petero funkcionera zbog obavljanja istovremenih funkcija, a među njima je savjetnica Marinka Čavare, o kojoj je Detektor ranije pisao.

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini donijela je odluku o pokretanju postupka po prijavi protiv Marije Ćosić, savjetnice predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je istovremeno i vijećnica u Općinskom vijeću Busovača.

Detektor je u avgustu pisao da šefica kabineta i savjetnica državnog poslanika Marinka Čavare nije još uvijek sankcionisana prema novom zakonu o sukobu interesa jer je istovremeno i vijećnica. Ćosić i Čavara tada nisu odgovorili na upite novinara.

Komisija je donijela odluku o pokretanju postupka protiv Roberta Vidovića, koji obavlja dvije funkcije istovremeno, čime su postignute zabranjene aktivnosti.

- On obavlja funkciju sekretara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a istovremeno obavlja i funkciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija - obrazložila je na sjednici Danka Polovina Mandić iz Stručne službe Komisije.

Provjerama je utvrđeno da je Davor Bošnjak od januara 2023. do danas šef Kabineta ministrice civilnih poslova, a istovremeno od marta 2024. do danas i član nadzornog odbora druge institucije, zbog čega će biti pokrenut postupak i protiv njega.

Pokretanje postupka

Komisija je utvrdila sukob interesa i u slučaju Mirjane Vučić, koja je od 2017. godine članica Upravnog odbora Izvozno Kreditne agencije Bosne i Hercegovine, a od avgusta prošle godine članica Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije, te će i protiv nje biti pokrenut postupak.

Po službenoj dužnosti, Komisija je donijela odluku o pokretanju postupka protiv Tihomira Narića, koji je od februara 2023. godine direktor Regulatornog odbora Željeznica Bosne i Hercegovine, a koji je imenovan uz saglasnost Vijeća ministara BiH, čime je postao nosilac javne funkcije.

- A u periodu do 15. avgusta 2025. njegov sin je istovremeno obavljao funkciju u Nadzornom odboru Željeznica Republike Srpske, što je nespojivo - kazala je Mandić u obrazloženju na sjednici.

Dodatne provjere 

Nakon donošenja odluka Komisije slijedi izjašnjenje funkcionera te dodatne provjere.

U slučajevima Dragoljuba Reljića i Marijanke Mojić neće biti pokrenut postupak jer prethodna Komisija nije pokrenula postupak, ali se provjere nastavljaju.

Naredna sjednica zakazana je za 29. decembar.

# MARINKO ČAVARA
# MARIJA ĆOSIĆ
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