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MJERA USTAVNOG SUDA BIH

Babalj: "Ovo je velika pobjeda za političke partije u RS

Kako je poručio, sud je ovom mjerom "donekle ispravio nepravdu koju je SNSD nanio svim parlamentarnim strankama u Republici Srpskoj"

Babalj: Ovo je velika pobjeda. Fena

M. Až.

9.12.2025

Član Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Darko Babalj rekao je da je odluka Ustavnog suda BiH, kojom se privremeno stavlja van snage Zakon o finansiranju političkih partija u Republici Srpskoj, velika politička pobjeda za stranke iz ovog entiteta.

Kako je poručio, sud je ovom mjerom "donekle ispravio nepravdu koju je SNSD nanio svim parlamentarnim strankama u Republici Srpskoj".

Babalj je naglasio: "Velika politička pobjeda za sve partije sa sjedištem u Republici Srpskoj. Ustavni sud BiH je donošenjem privremene mjere kojom se Zakon o finansiranju političkih partija privremeno stavlja van snage donekle ispravio nepravdu koja je nanesena od strane SNSD-a svim parlamentarnim strankama u Republici Srpskoj."

Dodao je da očekuje istu odluku i u konačnom meritumu, jer, kako kaže, "Zakon o finansiranju političkih partija Republike Srpske jeste diskriminatoran".

Istakao je da sve političke stranke moraju imati jednak tretman i da se propisi ne smiju kreirati po mjeri pojedinačnih partija.

U nastavku je dodao: "Privremena mjera stavlja zakon van snage i omogućava političkim partijama da imaju pristup javnim izvorima finansiranja u skladu sa njihovom političkom snagom."

Babalj smatra da je ovakva odluka "pobjeda demokratije", jer je, prema njegovim riječima, spriječeno da predlagač zakona sam oblikuje političku scenu.

Na kraju podsjeća da je upravo on podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti spornog zakona.

# DARKO BABALJ
# USTAVNI SUD BIH
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