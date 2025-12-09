Babalj: "Ovo je velika pobjeda za političke partije u RS

Član Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Darko Babalj rekao je da je odluka Ustavnog suda BiH, kojom se privremeno stavlja van snage Zakon o finansiranju političkih partija u Republici Srpskoj, velika politička pobjeda za stranke iz ovog entiteta.

Kako je poručio, sud je ovom mjerom "donekle ispravio nepravdu koju je SNSD nanio svim parlamentarnim strankama u Republici Srpskoj".

Babalj je naglasio: "Velika politička pobjeda za sve partije sa sjedištem u Republici Srpskoj. Ustavni sud BiH je donošenjem privremene mjere kojom se Zakon o finansiranju političkih partija privremeno stavlja van snage donekle ispravio nepravdu koja je nanesena od strane SNSD-a svim parlamentarnim strankama u Republici Srpskoj."

Dodao je da očekuje istu odluku i u konačnom meritumu, jer, kako kaže, "Zakon o finansiranju političkih partija Republike Srpske jeste diskriminatoran".