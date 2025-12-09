Tuga do neba: Klanjana dženaza Davudu Kurdiću (2)

Porodica, prijatelji, sugrađani i sportska javnost Tešnja i danas dijele tugu zbog gubitka mlade osobe čiji je odlazak potresao cijelu zajednicu.

Nogometna zajednica ovoga grada od nedjelje je zavijena u crno nakon vijesti iz NK TOŠK Tešanj da je preminuo Davud Kurdić, sin dugogodišnjeg nogometaša i nekadašnjeg kapitena Harisa Kurdića, čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u historiji kluba i srcima navijača.

Dženaza-namaz i ukop obavljeni su jučer na mezarju Mudrovi u Piljužićima, gdje se veliki broj ljudi okupio kako bi s posljednjim dovama ispratio mladi život ugašen prerano.

Tišina, suze i šapat molitvi obavili su ovo mjesto, dok je zajednica još jednom pokazala da u najtežim trenucima stoji zajedno.

U saopćenju objavljenom u nedjelju, iz kluba su poručili: „Kolektiv NK TOŠK Tešanj izražava najiskrenije saučešće porodici Kurdić, te svim ožalošćenima. U ovim teškim trenucima naš kolektiv je uz našeg Harisa i njegovu porodicu.“