Vanredna sjednica Upravnog odbora UIO BiH danas u Banjoj Luci

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH održat će danas 2. vanrednu sjednicu u sjedištu UIO BiH u Banjoj Luci.

Prema predloženom dnevnom redu, na sjednici će biti razmatran Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO koji se odnosi na Granični prelaz u Gradišci, te odluku o raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve i puteve.

UO UIO razmatraće i odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenta za raspodjelu sredstava sa Jedinstvenog računa za period oktobar – decembar 2025. godine i prijedloge odluka za privremena poravnanja među entitetima za 2023., 2024. i 2025 godinu, najavljeno je iz UIO BiH.