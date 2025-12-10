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DRUGA PO REDU

Vanredna sjednica Upravnog odbora UIO BiH danas u Banjoj Luci

Razmatrat će se Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO

UIO. Facebook

FENA

10.12.2025

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH održat će danas 2. vanrednu sjednicu u sjedištu UIO BiH u Banjoj Luci.

Prema predloženom dnevnom redu, na sjednici će biti razmatran Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO koji se odnosi na Granični prelaz u Gradišci, te odluku o raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve i puteve.

UO UIO razmatraće i odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenta za raspodjelu sredstava sa Jedinstvenog računa za period oktobar – decembar 2025. godine i prijedloge odluka za privremena poravnanja među entitetima za 2023., 2024. i 2025 godinu, najavljeno je iz UIO BiH.

# SJEDNICA
# UIO
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