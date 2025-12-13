Forum mladih SDP BiH izabrao novo rukovodstvo

Sedma izvještajno-izborna konvencija Foruma mladih SDP BiH održana je uz učešće više od 200 delegata, kao i brojnih gostiju iz Bosne i Hercegovine, regiona i inostranstva. Skup je, kako je poručeno, potvrdio da mladi SDP BiH predstavljaju snažnu organizacijsku okosnicu stranke i važan politički potencijal za period koji slijedi.

Na konvenciji su izabrani novi organi Foruma mladih SDP BiH, a za predsjednika je izabran Alen Tucaković, dok je za generalnog sekretara imenovan Tarik Halilović. Izabrani su i potpredsjednici, kao i članovi nadzornog odbora, kojima je upućena podrška u budućem radu.

Prisutnima su se obratili i gosti konvencije, među kojima su bili generalni sekretar SDP BiH Edis Dervišagić te predsjednik Glavnog odbora stranke Ivan Boban, koji su naglasili značaj uloge mladih u daljnjem političkom djelovanju SDP-a BiH.