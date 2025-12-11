Samir Avdić: "Pravljenje heroja od Krnjića je preglupo"

Naime, zbog postojećih koeficijenata RS je već na štetu Federacije BiH nepravično priskrbila oko 120 miliona KM i Krnjić je zahtijevao da se to ispravi.

Samir Avdić, zastupnik SDP-a u Skupštini Kantona Sarajevo, putem društvenih mreža izrazio je nezadovoljstvo zbog podrške koju je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Zijad Krnjić dobio, nakon što je uvjetovao otvaranje graničnog prijelaza kod Gradišta odlukom o pravednijoj raspodjeli PDV-a.

- Pravljenje heroja od Krnjića koji gura svoju 5. godinu mandata, bez da ga se pita šta je povodom nepravedne raspodjele PDV-a uradio u prethodne 4 godine, je preglupo.

Pravljenje od SDA zaštitnika BiH i njenih interesa u Upravi za indirektno oporezivanje, istovremeno zaboravljajući periode u kojima je vladala tom državnom institucijom i na jednako nepravedan način dijelila novac od PDV-a između FBiH, RS-a i DB, i zaboravljajući da je njihov direktor UIO iz tih perioda bio Kemal Čaušević koji je pravosnažno za svoj doprinos u BiH osuđen na zatvorsku kaznu od 5,5 godina, je također preglupo.

Ne poštovati argumente i ozbiljnu borbu zamjenika ministra finansija BiH, Muhameda Hasanovića, koji je spasio FBiH potpisom za rješenje Viadukta, i koji je jedini “gurao” sedam institucija kulture i obrazovanja od interesa za BiH u državni budžet (nažalost, na kraju su donosioci odluka pristali da se taj njegov amandman briše), nije preglupo, već je nekorektno, neinteligentno i po sebe i svoju spoznaju nepošteno - poručio je Avdić.