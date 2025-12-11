Hasanović: Je li normalno da RS godinama živi na račun Federacije BiH?

Zamjenik ministra finansija BiH Muhamed Hasanović poručio je da zvaničnici iz entiteta Republika Srpska govore o tuđim dugovima, dok vlastite skrivaju, naglašavajući da je finansijska netransparentnost RS-a postala ozbiljan rizik za cijelu državu.
Reagirao je na izjavu državnog ministra finansija Srđana Amidžića, koji je jučer kazao da je pitanje Graničnog prijelaza Gradiška "pitanje općeg dobra". Hasanović je, njemu i njegovim istomišljenicima, uputio niz pitanja:
- Kaže ministar Amidžić kako je pitanje GP za opće dobro, kako ništa nije normalno sto se dešava, neka jasno odgovori i on i svi ostali istomišljenici na sljedeća pitanja:
1. Je li normalno da Republika Srpska duguje više od 100 miliona KM prema Federaciji Bosne i Hercegovine?
2. Je li normalno da RS godinama živi na račun Federacije BiH, uzimajući više iz raspodjele PDV-a nego što joj realno pripada?
3. Je li normalno da se koeficijenti raspodjele PDV-a donose na štetu Federacije, bez transparentne metodologije i bez izračuna stvarne krajnje potrošnje?
4. Je li normalno da se metodologija raspodjele ne usklađuje sa demografskim i ekonomskim promjenama?
5. Je li normalno da nema nezavisne revizije raspodjele javnih prihoda, iako se radi o milijardama maraka godišnje?
6. Je li normalno da RTRS duguje gotovo 100 miliona KM prema BHRT, a da se to godinama toleriše bez sankcija?
7. Je li normalno da oni koji najviše uzimaju iz državnog sistema, istovremeno blokiraju rad institucija ove države i njen evropski put?
8. Je li normalno da se državni novac oročava u komercijalnim bankama sa sjedištem u RS, dok je Centralna banka Bosne i Hercegovine najsigurnija i zakonski predviđena institucija za čuvanje javnih sredstava?
9. Je li normalno da RS ima skrivene ili contingentne dugove, garancije i obaveze koje dodatno opterećuju budžet, a koje se uopće ne prikazuju javnosti?
10. Je li normalno da pričate o suživotu samo kada Vama odgovara?
11. Je li normalno da Zakon o Sudu BiH i Zakon o VSTV nisu bitni?
12. Je li normalno da se ne objavljuju puni, konsolidirani podaci o krajnjoj potrošnji na nivou oba entiteta i Brčko Distrikta?
13. Je li normalno da nije javno prezentirano poređenje realne potrošnje stanovništva, BDP-a i broja transakcija koje jasno pokazuju fiskalni disbalans?
14. Je li normalno da se nije nikad uradila i javno objavila analiza rizika koju UIO i Ministarstvo finansija moraju imati kada postoje višemilionska dugovanja između entiteta?
15. Je li normalno da je Vama normalno da blokirate, a nije normalno kada to radi neko drugi? Tada je to po vama javni interes.
Naravno da ništa od ovoga nije normalno. Ipak, u Bosni i Hercegovini postoji RS, entitet koji kroz dugovanja, blokade i finansijske manipulacije čini da nenormalno postane svakodnevna praksa - zaključio je.