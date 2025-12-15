BANU: Očuvanje imena Bošnjak je cilj samopoštovanja

Povodom učestalih javnih istupa i kvaziteorijskih konstrukcija kojima se zagovara brisanje etničkog imena Bošnjak i njegova zamjena navodnim državno-nacionalnim identitetom „Bosanac“, Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti smatra svojom institucionalnom, akademskom i patriotskom obavezom da se jasno, odgovorno i argumentirano obrati javnosti.

Odbacuje tezu

BANU odlučno odbacuje tezu prema kojoj bi Bošnjaci trebali odustati od vlastitog etničkog imena uz iluzornu pretpostavku da će se pripadnici drugih naroda u Bosni i Hercegovini odreći svojih jasno definiranih etničkih identiteta. Takva teza nema ni historijsko, ni sociološko, ni političko utemeljenje, te predstavlja ozbiljnu konceptualnu i akademsku zabludu.

Etničko ime Bošnjak historijska je, civilizacijska i kulturna činjenica, potvrđena kroz višestoljetni kontinuitet, uprkos sistematskim pokušajima njegovog negiranja, potiranja i nasilne zamjene. Upravo je taj identitet bio izložen najtežim oblicima političkog nasilja, etničkog čišćenja i genocida. Stoga, svaki poziv na njegovo brisanje ili relativizaciju predstavlja ne samo intelektualnu neodgovornost, već i duboko neetičan čin prema žrtvama i preživjelima.

BANU naglašava da pojam bosanstva ima svoje legitimno mjesto isključivo kao zajednički, nadetnički i državno-nacionalni identitet svih građana Bosne i Hercegovine. On ne može i ne smije biti korišten kao zamjena za postojeće etničke identitete, a naročito ne kao sredstvo identitetskog samoponištenja jednog naroda.

Iskustvo savremene Bosne i Hercegovine jasno pokazuje da ne postoji realna politička ni društvena osnova za simetrično odricanje od etničkih identiteta. Insistiranje da se Bošnjaci prvi odreknu vlastitog imena predstavlja čin identitetske asimetrije s potencijalno tragičnim posljedicama.

Očuvanje imena

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti upozorava da se sloboda naroda ne ugrožava isključivo fizičkom silom, već i ideološkim konstrukcijama koje relativiziraju njegovo historijsko postojanje i politički subjektivitet. Ideje koje potkopavaju pravo Bošnjaka na vlastito ime, identitet i historijsko pamćenje ne doprinose stabilnosti Bosne i Hercegovine, već je dodatno slabe.

BANU smatra da je očuvanje etničkog imena Bošnjak čin samopoštovanja, odgovornosti i historijske svijesti, a ne čin isključivosti. Bez jasno imenovanog, slobodnog i ravnopravnog bošnjačkog naroda nema ni istinski demokratske, stabilne i suverene Bosne i Hercegovine.

Ovo saopćenje upućeno je prije svega radi javnosti, akademske zajednice i svih onih koji traže racionalno, argumentirano i odgovorno razumijevanje složenih pitanja identiteta u Bosni i Hercegovini.

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU)