Evropsko vijeće traži od Evropske komisije: Ukida se roming za BiH i region

U nacrtu zaključaka za dvodnevni sastanak Vijeća, koji će biti održan ove sedmice, navodi se da će se Ukrajina i Moldavija pridružiti programu „Roaming kao kod kuće“ od 1. januara 2026. godine, a partneri sa zapadnog Balkana će učiniti isto 2026. godine.

Roming za zapadni Balkan, pa tako i za Bosnu i Hercegovinu, mogao bi konačno biti ukinut naredne godine, prema preporuci najvišeg političkog tijela Evropske unije, saznaje „Dnevni avaz“. Očekuje se da će Evropsko vijeće pozvati Evropsku komisiju da ubrza rad na tome da se Bosna i Hercegovina i druge države zapadnog Balkana uključe naredne godine u program „Roaming kao kod kuće“ (Roam like at home area).

- Vijeće poziva Komisiju da ubrza rad na ostvarenju ovog cilja - navodi se u nacrtu zaključaka.

Ovaj program, uveden 2017. godine, omogućava korisnicima da koriste mobilnu telefoniju unutar EU po istim cijenama kao kod kuće, bez dodatnih troškova za roming. To bi značilo da će korisnici iz Bosne i Hercegovine i ostalih država zapadnog Balkana plaćati minute, SMS poruke i mobilni internet po cijenama kao da su kod kuće, uz moguća samo neka ograničenja za one koji kod kuće imaju neograničene domaće pakete mobilnog interneta.

Do sada je prvo Regionalni sporazum o romingu, potpisan 2019., a stupio na snagu 1. jula 2021., omogućio korisnicima mobilne telefonije sa zapadnog Balkana da koriste mobilne telefone u regionu po istim cijenama kao kod kuće, bez dodatnih troškova za pozive, poruke i mobilni internet.

Visoki troškovi

Prema posljednoj analizi Regionalnog vijeća za saradnju (RCC), u poređenju s martom 2023., korisnici mobilnih usluga iz Bosne i Hercegovine su u julu 2024. plaćali do 49 posto niže cijene roming-paketa, dok su standardne cijene mobilnog interneta (bez paketa) snižene i do 99,8 posto.

Cijene za korištenje usluga na teritoriji EU variraju zavisno od telekom operatera, te međusobnih dogovora i paketa koji telekom operateri iz Bosne i Hercegovine nude korisnicima, ali su troškovi i dalje visoki.