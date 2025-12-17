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KONAČNO

Dva evropska zakona na narednoj sjednici Doma naroda PSBiH

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović potvrdio je na kraju današnje hitne sjednice da su na kolegiju postigli saglasnost da se ove dvije tačke uvrste na dnevni red

Dom naroda PSBiH - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

17.12.2025

SNSD, Trojka i HDZ postigli su saglasnost da se dva evropska zakona nađu na sjednici Doma naroda PSBiH naredne sedmice.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović potvrdio je na kraju današnje hitne sjednice da su na kolegiju postigli saglasnost da se ove dvije tačke uvrste na dnevni red.

- Pred početak današnje sjednice održali smo kolegiji na kojem smo postigli saglasnost da će kolegiji predložiti održavanje hitne sjednice za 23. decembar s tačkama dnevnog reda Prijedlog zakona o VSTV-u i Prijedlog zakona o Sudu BiH u skraćenom postupku - istakao je Ademović.

Prije razmatranja u Domu naroda, o ova dva zakona će se raspravljati i na sjednici Predstavničkog doma, također po skraćenom postupku.

Riječ je o zakonima koji su, zajedno s imenovanjem glavnog pregovarača s Evropskom unijom, u posljednjim mjesecima među ključnim zahtjevima EU prema Bosni i Hercegovini.

# DOM NARODA PSBIH
# KEMAL ADEMOVIĆ
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