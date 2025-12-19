Kako institucije jačaju borbu protiv nezakonite imovine

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, organizovala je stručnu edukaciju pod nazivom „Izazovi primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom“, koja je održana od 17. do 19. decembra 2025. godine u Neumu.

Edukacija je okupila tužioce, sudije, policijske službenike i predstavnike drugih institucija uključenih u finansijske istrage, s ciljem unapređenja znanja, razmjene iskustava i jačanja međuinstitucionalne koordinacije u postupcima finansijskih istraga i oduzimanja nezakonito stečene imovine. Poseban naglasak stavljen je na praktične izazove s kojima se institucije susreću u primjeni Zakona, uključujući identifikaciju imovinske koristi, donošenje privremenih mjera osiguranja i provođenje složenih finansijskih istraga.

Kroz konkretne primjere iz tužilačke i sudske prakse, edukatori su predstavili ključne segmente postupanja – od provođenja finansijskih istraga i primjene mjera osiguranja, do postupka odlučivanja po prijedlozima za oduzimanje imovinske koristi.

Razmatrani su stavovi i zaključci Vrhovnog suda Federacije BiH, odluke prvostepenih sudova te praktične dileme i izazovi u dosljednoj primjeni Zakona.