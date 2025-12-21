Zima kuca na vrata: Danas je najkraći dan u godini

Tačan astronomski trenutak početka zime, poznat kao zimski solsticij, nastupa danas u 16:03 sati. Ovaj dan ujedno je i najkraći u cijeloj godini.

Zimski solsticij označava period u kojem Sunce dostiže svoju najnižu tačku na nebu, bilo na sjevernoj ili južnoj hemisferi. Upravo zbog toga, količina dnevne svjetlosti tada je najmanja.

Nakon solsticija, dani počinju da se postepeno produžavaju. U početku su te promjene gotovo neprimjetne, ali kako se približava martovska ravnodnevnica, dužina dana raste u sve većim vremenskim razmacima, najavljujući dolazak proljeća.

Područja koja se nalaze bliže polovima imaju izraženije razlike u trajanju dana i noći tokom godine, pa su zimski dani tamo znatno kraći. U zonama unutar polarnih krugova javlja se pojava polarne noći, tokom koje Sunce uopće ne izlazi, bilo tokom cijele zime ili njenog dijela.

Iako se broj sati dnevne svjetlosti povećava tokom zimskih mjeseci, temperature u većini krajeva nastavljaju opadati. Razlog tome je spor odgovor Zemlje, naročito okeana, na promjene u količini Sunčeve energije, što je poznato kao sezonsko kašnjenje.

Početak zime i zimski solsticij obilježavaju se širom svijeta kroz različite običaje, praznike i festivale, koji imaju kulturno i religijsko značenje.

Na sjevernoj hemisferi astronomska i meteorološka zima traje od decembra do marta, dok na južnoj hemisferi započinje u junu i završava se u septembru.